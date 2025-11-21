«Прогресс есть». Тренер Ноттингема поделился деталями ситуации с Зинченко
Украинский защитник продолжает восстанавливаться после травмы
Главный тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч заявил, что украинский защитник его команды Александр Зинченко все еще не восстановился после травмы и не сможет сыграть в матче 12-го тура АПЛ с «Ливерпулем», который состоится в субботу, 22 ноября.
«Александр Зинченко прогрессирует благодаря нашей научной команде и физиотерапевтам, но он – не с нами», – приводит слова Дайча Nottingham Post.
В текущем сезоне Александр сыграл в составе «Ноттингем Форест», за который он выступает на правах годичной аренды, 6 матчей. Результативными действиями в них украинец не отметился.
