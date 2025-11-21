Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Левандовски может завершить международную карьеру: названо условие
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 02:40 | Обновлено 21 ноября 2025, 02:41
Левандовски может завершить международную карьеру: названо условие

Возраст берет свое

Getty Images/Global Images Ukraine. Левандовски

Бывший функционер, игрок и тренер польской сборной Збигнев Бонек высказал предположение, что звездный нападающий Роберт Левандовски может завершить международную карьеру, если команде не удастся завоевать путевку на чемпионат мира 2026 года.

На вопрос о том, будет ли возможное поражение в плей-офф квалификации к ЧМ-2026 означать, что Левандовскому останется провести за сборную лишь пару игр (2–3 матча), Бонек ответил утвердительно.

«Безусловно, да, это естественное развитие событий. Мне кажется, что невыход на чемпионат мира станет причиной того, что Роберт прекратит выступления. Я не думаю, что он будет рассматривать возможность поездки на Евро-2028 в возрасте 40 лет. Я надеюсь, что если он и будет прощаться со сборной, то это произойдет непосредственно на мундиале», – заявил экс-глава ПФС.

37-летний форвард является рекордсменом Польши: он провел 163 матча за национальную команду и записал на свой счет 88 голов.

Сборная Польши участвует в плей-офф квалификации к ЧМ-2026. Ее первым барьером станет сборная Албании в полуфинальном матче, который состоится 26 марта. Победитель этого противостояния выйдет в финал, где 31 марта встретится с лучшей командой из пары Украина – Швеция.

По теме:
Легенда Динамо назвал самого сложного соперника Украины в финале плей-офф
Известно, где Украина может провести финал плей-офф квалификации ЧМ-2026
Не волшебник Поттер, дуэт на 200 млн и приятные для нас воспоминания
Роберт Левандовски сборная Польши по футболу сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Михаил Олексиенко Источник: sport.interia.pl
