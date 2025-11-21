Легенда Динамо назвал самого сложного соперника Украины в финале плей-офф

Бывший защитник «Динамо» и экс-главный тренер юношеских сборных Украины Олег Кузнецов высказался о соперниках национальной команды в плей-офф квалификации на ЧМ-2026.

Ранее Кузнецов объяснял, почему сборной Украины не стоит опасаться Швеции. А также поделился мнением относительно возможного соперника в финале плей-офф:

– Что скажете о паре Польша – Албания, с победителем которой украинцы встретятся в финале плей-офф?

– Польша – это самый сложный соперник для сборной Украины из всех, кто мог нам достаться. Это очень неудачный для нас жребий. Почему я выделяю именно Польшу? Потому что поляки – явные фавориты в противостоянии с Албанией. В Албании также немало качественных футболистов, которые выступают за сильные европейские клубы. И сборной Албании в последнее время всегда чего-то немного не хватало, чтобы попасть на Евро или на Чемпионат мира. Однако, сборная Польши, повторюсь, сильнее Албании.

– Тот факт, что оба матча плей-офф сборная Украины проведет на формально домашнем стадионе, нам на руку?

– Со Швецией – да. Хотя, учитывая статус поединка, можно ожидать, что шведских болельщиков на арене в Польше будет очень много. Но, если пройдем Швецию, то против тех же поляков играть в Польше, очевидно, не будем... Придется выбрать другую локацию. Не исключено, что домашним для нас станет какой-то стадион в Испании, где наши уже играли. Поэтому, выбор условно домашних арен для плей-офф будет головной болью для тренерского штаба сборной Украины.



20 ноября в Цюрихе состоялась жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА. Соперником сборной Украины в полуфинале плей-офф стала Швеция.

Полуфинальный матч запланирован на 26 марта, финал (в случае победы над Швецией) – на 31 марта.

Оба поединка пройдут на условно домашнем стадионе для Украины.