Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, где Украина может провести финал плей-офф квалификации ЧМ-2026
Чемпионат мира
21 ноября 2025, 01:36 | Обновлено 21 ноября 2025, 01:42
286
0

Известно, где Украина может провести финал плей-офф квалификации ЧМ-2026

Поединок может состояться в привычной для сборной стране

21 ноября 2025, 01:36 | Обновлено 21 ноября 2025, 01:42
286
0
Известно, где Украина может провести финал плей-офф квалификации ЧМ-2026
УАФ

Польский спортивный журналист Петр Волосик поделился информацией о том, что финальный матч плей-офф, в случае выхода в него сборных Украины и Польши, может быть организован на территории Польши. При этом он отметил, что количество польских фанатов будет существенно ограничено.

«Что касается гипотетического матча с Украиной. Рассматривается версия, при которой игра состоится в Польше, но с ограниченным количеством [польских] болельщиков, а допуск на стадион получат исключительно фанаты, имеющие украинские фан-карты», – рассказал Волосик.

Украина и Польша могут сыграть между собой в решающем матче плей-офф квалификации на Чемпионат мира 2026. Это станет возможным, если украинская сборная обыграет Швецию, а Польша, в свою очередь, победит Албанию.

Стоит добавить, что ни одна из национальных команд, которые были посеяны в первой корзине, не будет иметь возможности провести потенциальный финальный поединок плей-офф на собственном стадионе.

По теме:
Не волшебник Поттер, дуэт на 200 млн и приятные для нас воспоминания
Из команд 1-й корзины только Украина сыграет условно дома финал плей-офф
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»
Футбол | 20 ноября 2025, 17:58 8
Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»
Тренер сборной Швеции: «С Украиной будет тяжело. Но нам повезло»

Поттер рад, что вероятный финал пройдет в Швеции

ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
Футбол | 21 ноября 2025, 00:56 2
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ показала идеальную фигуру. Сексуальность: 10/10

Елизавета Третьякова не стесняется...

Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Футбол | 20.11.2025, 14:17
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Жеребьевка межконтинентального плей-офф. Кто с кем сыграет в полуфиналах
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Футбол | 20.11.2025, 15:05
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Букмекеры объявили коэффициенты на матч Украина – Швеция. Кто фаворит?
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Футбол | 20.11.2025, 15:00
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Милевский прокомментировал жребий квалификации ЧМ для Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
20.11.2025, 07:53 2
Бокс
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
Энрике принял радикальное решение в отношении Забарного. Илья – в шоке
20.11.2025, 08:22 18
Футбол
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
Усик может лишиться второго пояса. Стали известны подробности
19.11.2025, 05:55 7
Бокс
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
В команде Усика объяснили, почему боксер отказался от титула WBO
20.11.2025, 05:42 3
Бокс
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
Маркевич – о жеребьевке плей-офф ЧМ-2026 для сборной Украины
20.11.2025, 16:15 5
Футбол
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
20.11.2025, 18:21 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем