Известно, где Украина может провести финал плей-офф квалификации ЧМ-2026
Поединок может состояться в привычной для сборной стране
Польский спортивный журналист Петр Волосик поделился информацией о том, что финальный матч плей-офф, в случае выхода в него сборных Украины и Польши, может быть организован на территории Польши. При этом он отметил, что количество польских фанатов будет существенно ограничено.
«Что касается гипотетического матча с Украиной. Рассматривается версия, при которой игра состоится в Польше, но с ограниченным количеством [польских] болельщиков, а допуск на стадион получат исключительно фанаты, имеющие украинские фан-карты», – рассказал Волосик.
Украина и Польша могут сыграть между собой в решающем матче плей-офф квалификации на Чемпионат мира 2026. Это станет возможным, если украинская сборная обыграет Швецию, а Польша, в свою очередь, победит Албанию.
Стоит добавить, что ни одна из национальных команд, которые были посеяны в первой корзине, не будет иметь возможности провести потенциальный финальный поединок плей-офф на собственном стадионе.
