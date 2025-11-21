Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лапорта высказался о возможном возвращении Месси в Барселону
Испания
21 ноября 2025, 00:39 | Обновлено 21 ноября 2025, 00:42
Президент клуба поставил точку в вопросе перехода аргентинца

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб не рассматривает возвращение 38-летнего нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в «Барселону».

«Возвращение Лео Месси в качестве игрока – нереалистично. Сейчас он связан контрактом с «Интер Майами».

Клуб ориентируется на сегодняшние задачи и перспективы. Это непросто, и если жить прошлым, то невозможно двигаться вперед», – приводит слова Лапорты инсайдер Фабрицио Романо.

В 30 встречах текущего сезона МЛС, включая матчи плей-офф, Месси отметился 32 голами и 16 результативными передачами.

Чемпион еврокубка связался с Реалом по поводу Лунина. Клуб принял решение
Конкурент футболиста сборной Украины решил покинуть Жирону
Барселона – Атлетик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона Интер Майами трансферы трансферы Ла Лиги
Михаил Олексиенко Источник: Фабрицио Романо
