Лапорта высказался о возможном возвращении Месси в Барселону

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб не рассматривает возвращение 38-летнего нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в «Барселону».

«Возвращение Лео Месси в качестве игрока – нереалистично. Сейчас он связан контрактом с «Интер Майами».

Клуб ориентируется на сегодняшние задачи и перспективы. Это непросто, и если жить прошлым, то невозможно двигаться вперед», – приводит слова Лапорты инсайдер Фабрицио Романо.

В 30 встречах текущего сезона МЛС, включая матчи плей-офф, Месси отметился 32 голами и 16 результативными передачами.