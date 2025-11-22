Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Милевскому понадобилась медицинская помощь в Киеве
Украина. Премьер лига
22 ноября 2025, 05:22
Футболист поделился подробностями в своих соцсетях

Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо», сборной Украины и ряда зарубежных клубов Артем Милевский поделился в своем Инстаграме новым фото с приема в стоматологической клинике.

На снимке он сидит в кресле врача, одет в солнцезащитные очки и выглядит в приподнятом настроении.

«Работа кипит», – подписал фотографию Милевский в Инстаграме.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.

