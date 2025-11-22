ФОТО. Милевскому понадобилась медицинская помощь в Киеве
Футболист поделился подробностями в своих соцсетях
Бывший нападающий киевского «Динамо», сборной Украины и ряда зарубежных клубов Артем Милевский поделился в своем Инстаграме новым фото с приема в стоматологической клинике.
На снимке он сидит в кресле врача, одет в солнцезащитные очки и выглядит в приподнятом настроении.
«Работа кипит», – подписал фотографию Милевский в Инстаграме.
Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о бывшем полузащитнике столичного клуба Валентине Белькевиче.
