Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 ноября 2025, 23:33 |
Ежи Энгель считает свою страну фаворитом плей-офф отбора в мундиаль

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер национальной сборной Польши Ежи Энгель прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации чемпионата мира 2026:

«Мы лучшие среди этих команд. Независимо от того, будет ли в финале играть Украина или Швеция, мы будем фаворитами. У меня нет никаких опасений по поводу этих матчей.

Шведы выглядят солидно на бумаге, но между нами и ними огромная пропасть. Они уже некоторое время находятся в глубоком кризисе. Норвежцы вышли из него в отличном стиле, но шведы не смогли сделать то же самое. Я не очень высоко оцениваю эту команду. Меня больше волнует Албания. Это команда, построенная на индивидуальном таланте, и мы уже это видели. Мы проиграли в Тиране после нескольких красивых голов».

сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу сборная Швеции по футболу сборная Албании по футболу ЧМ-2026 по футболу жеребьевка чемпионата мира
Дмитрий Вус Источник: Meczyki
