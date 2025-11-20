В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
Ежи Энгель считает свою страну фаворитом плей-офф отбора в мундиаль
Бывший главный тренер национальной сборной Польши Ежи Энгель прокомментировал результаты жеребьевки плей-офф квалификации чемпионата мира 2026:
«Мы лучшие среди этих команд. Независимо от того, будет ли в финале играть Украина или Швеция, мы будем фаворитами. У меня нет никаких опасений по поводу этих матчей.
Шведы выглядят солидно на бумаге, но между нами и ними огромная пропасть. Они уже некоторое время находятся в глубоком кризисе. Норвежцы вышли из него в отличном стиле, но шведы не смогли сделать то же самое. Я не очень высоко оцениваю эту команду. Меня больше волнует Албания. Это команда, построенная на индивидуальном таланте, и мы уже это видели. Мы проиграли в Тиране после нескольких красивых голов».
