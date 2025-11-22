Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Церемониться не будут. Реал выставил жесткий ультиматум Винисиусу
Испания
22 ноября 2025, 13:44 |
807
0

Церемониться не будут. Реал выставил жесткий ультиматум Винисиусу

Бразилец или продлит контракт, или будет продан

22 ноября 2025, 13:44 |
807
0
Церемониться не будут. Реал выставил жесткий ультиматум Винисиусу
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «сливочных» поставило 25-летнему футболисту жесткий ультиматум: либо он продлевает свой нынешний контракт, действующий только до лета 2027 года, либо будет продан.

На счету Винисиуса Жуниора 16 поединков, 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует бесплатно подписать Винисиуса Жуниора.

По теме:
Титулованный немецкий клуб готовит предложение по украинскому форварду
Ротань хочет забрать в Полесье легионера из другого клуба УПЛ
Игорь Суркис заработал деньги с трансфера Ярмолюка в Англию?
продление контракта Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман Григорчук: «Я уверен, что сборная Украины пройдет Швецию»
Футбол | 22 ноября 2025, 13:34 0
Роман Григорчук: «Я уверен, что сборная Украины пройдет Швецию»
Роман Григорчук: «Я уверен, что сборная Украины пройдет Швецию»

Специалист верит в успех подопечных Сергея Рерова

РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
Футбол | 21 ноября 2025, 15:15 42
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»
РЕБРОВ: «Мы не собираемся играть в Польше против Польши. Это ненормально»

Наставник сборной Украины прокомментировал выбор места проведения матчей квалификации ЧМ-2026

Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 22.11.2025, 13:00
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Футбол | 22.11.2025, 07:24
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
В УАФ ответили на сенсационное предложение Швеции о матче с Украиной
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Футбол | 21.11.2025, 17:02
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Легенда Динамо находится в очень тяжелом состоянии. Об этом сообщил Ребров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
Отказ от титула приблизил Усика к невероятному бою с обидчиком Кличко
21.11.2025, 08:24 5
Бокс
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
ВИДЕО. Шевченко дал оценку жеребьевке плей-офф ЧМ и сказал о сборной
21.11.2025, 05:05 10
Футбол
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
Легенда Динамо выдвинула Суркису свою кандидатуру на место главного тренера
21.11.2025, 09:40 11
Футбол
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
«Мы замерли». Тренер сборной Шотландии выступил с заявлением об Украине
20.11.2025, 19:42
Футбол
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
В Польше выступили с дерзким заявлением по Украине после жребия ЧМ-2026
20.11.2025, 23:33 8
Футбол
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Нафига оно нужно – прыгать на тренировках на 2 м»
21.11.2025, 04:15 3
Другие виды
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
ФЬЮРИ: «Этот супертяж может победить его даже своим членом»
22.11.2025, 05:42
Бокс
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
Сборная Украины узнала соперников. Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ
20.11.2025, 14:42 316
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем