Церемониться не будут. Реал выставил жесткий ультиматум Винисиусу
Бразилец или продлит контракт, или будет продан
Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, руководство «сливочных» поставило 25-летнему футболисту жесткий ультиматум: либо он продлевает свой нынешний контракт, действующий только до лета 2027 года, либо будет продан.
На счету Винисиуса Жуниора 16 поединков, 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует бесплатно подписать Винисиуса Жуниора.
