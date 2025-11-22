Церемониться не будут. Реал выставил жесткий ультиматум Винисиусу

Бразильский вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть королевский клуб, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, руководство «сливочных» поставило 25-летнему футболисту жесткий ультиматум: либо он продлевает свой нынешний контракт, действующий только до лета 2027 года, либо будет продан.

На счету Винисиуса Жуниора 16 поединков, 5 забитых мячей и 4 голевые передачи в нынешней кампании. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» планирует бесплатно подписать Винисиуса Жуниора.