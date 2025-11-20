Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вспомнил Реброва. Моуриньо отреагировал на конфликт между Бенфикой и УАФ
Португалия
20 ноября 2025, 19:49
Наставник «орлов» сообщил, что Судаков полностью здоров и готов играть в ближайшем матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер португальской «Бенфикой» Жозе Моуриньо прокомментировал конфликт между лиссабонским клубом и Украинской ассоциацией футбола.

Во время квалификации ЧМ-2026 наставник «сине-желтых» Сергей Ребров сообщил о травме полузащитника Георгия Судакова, которую он якобы получил еще в Португалии.

Футболист вернулся в расположение «орлов», после чего «Бенфика» опровергла слова украинского специалиста – в клубе заявили, что травма Судакова несерьезная и он может играть уже в ближайшем матче. После этого пресс-службе УАФ пришлось объяснять слова Реброва.

– В Федерации футбола Украины считают, что у Судакова может быть рецидив. Что вы можете сказать по этому поводу?

– Могу заранее сказать, что в «Бенфике» есть медицинский отдел. Я работаю с ними и полностью доверяю медицинскому отделу команды. Если однажды это полное доверие превратится в частичное, я им об этом сообщу. Сейчас наши отношения основаны на взаимном доверии.

Слова моего коллеги Реброва, что говорит Украинская федерация, что думают всезнайки, которые строят домыслы... Я просто встречаюсь с руководителями нашего медицинского отдела. Я делал это в начале недели и делаю это каждый день.

Сегодня, перед тем как объявить состав команды, я повторил все вопросы и объяснения, которые уже дал. И объяснение моего медицинского отдела предельно ясное. У Судакова нет никакого риска рецидива. Нет никакого риска в отношении гипотетической мышечной травмы. Георгий в обойме, он будет играть», – сказал Моуриньо.

Николай Тытюк Источник: A Bola
