20 ноября 2025, 17:11 | Обновлено 20 ноября 2025, 17:21
МАРКЕВИЧ: «На бумаге может быть фавориты. Но они умеют играть в футбол»

Украинский специалист высказался о противостоянии Польши и Албании

Мирон Маркевич

Украинский специалист Мирон Маркевич высказался о паре Польши и Албании в рамках квалификации чемпионата мира:

– А разве Польша не является фаворитом в противостоянии с Албанией?

– На бумаге может быть. Но албанцы умеют играть в футбол, у них колючая команда, неуступчивая, поэтому и в этой паре сложно сказать, кто будет победителем.

Победитель противостояния Польши и Албании в финале квалификации встретится с победителем пары Украина – Швеция.

Ранее Мирон Маркевич высказался о отсутствии Малиновского в игре со сборной Швеции.

