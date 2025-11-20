МАРКЕВИЧ: «На бумаге может быть фавориты. Но они умеют играть в футбол»
Украинский специалист высказался о противостоянии Польши и Албании
Украинский специалист Мирон Маркевич высказался о паре Польши и Албании в рамках квалификации чемпионата мира:
– А разве Польша не является фаворитом в противостоянии с Албанией?
– На бумаге может быть. Но албанцы умеют играть в футбол, у них колючая команда, неуступчивая, поэтому и в этой паре сложно сказать, кто будет победителем.
Победитель противостояния Польши и Албании в финале квалификации встретится с победителем пары Украина – Швеция.
Ранее Мирон Маркевич высказался о отсутствии Малиновского в игре со сборной Швеции.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрею придется подождать, ведь Тибо успеет восстановиться к следующей игре
Украинская команда заняла 28-е место