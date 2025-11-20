Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарет БЭЙЛ: «Если бы не травмы, я был бы в одном ряду с Роналду и Месси»
Другие новости
20 ноября 2025, 16:25 |
166
0

Гарет БЭЙЛ: «Если бы не травмы, я был бы в одном ряду с Роналду и Месси»

Экс-игрок сборной Уэльса считает, что ему помешали травмы

20 ноября 2025, 16:25 |
166
0
Гарет БЭЙЛ: «Если бы не травмы, я был бы в одном ряду с Роналду и Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Экс-игрок сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил о том, что если бы не травмы, то он был бы в одном ряду с Лионелем Месси и Криштиану Роналду:

«Если бы не травмы, мое имя было бы в одном ряду с Криштиану Роналду и Лионелем Месси».

«На тренировках «Реала» я был лучшим исполнителем штрафных ударов, лучшим финишером, но Криштиану предпочитал исполнять штрафные удары и все стандартные положения, кроме угловых. Но на тренировках я всегда имел более высокий процент реализации штрафных ударов, чем он».

«В финале против «Ливерпуля» я забил сенсационный гол, но никто не хочет признать, что это был лучший гол в истории Лиги чемпионов, только потому, что меня зовут Гарет Бэйл».

Ранее сообщалось о том, что Гарет Бэйл будет работать на трансляциях Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

По теме:
Реал принял решение избавиться от футболиста. Двери открыты
Месси мог играть за топовую европейскую сборную. Известны подробности
Винисиус подпишет неожиданное соглашение. Контракт будет рассчитан на год
Гарет Бэйл Реал Мадрид Криштиану Роналду Лионель Месси
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Футбол | 19 ноября 2025, 21:27 3
Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус
Украинский клуб снимется с чемпионата и потеряет профессиональный статус

Наставник ФК «Лесное» Вадим Мельник сообщил, что в клубе ждут окончательного решения ПФЛ

Эксперт: «Желательно избежать в плей-офф встречи со шведами»
Футбол | 20 ноября 2025, 10:34 3
Эксперт: «Желательно избежать в плей-офф встречи со шведами»
Эксперт: «Желательно избежать в плей-офф встречи со шведами»

Оптимальный вариант – македонцы

Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Бокс | 20.11.2025, 07:53
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Названы возможные соперники Усика после отказа сразиться с Вордли
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Футбол | 20.11.2025, 14:03
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Шевченко дал оценку выступлению сборной Украины в отборе к ЧМ-2026
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Футбол | 19.11.2025, 16:01
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
В УАФ выступили с заявлением о звезде сборной. Ребров ему не дал играть
19.11.2025, 07:15 1
Футбол
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
19.11.2025, 04:49 1
Футбол
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
Шовковский не рассчитывает на игрока Динамо. От него избавятся уже зимой
18.11.2025, 22:52
Футбол
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
«4 недели, Усик платит». Как Уордли приезжал в Украину и что из этого вышло
19.11.2025, 11:05 4
Бокс
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
18.11.2025, 21:19 36
Футбол
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
Голы после 90-й. Шотландия и Дания определили обладателя путевки на ЧМ
18.11.2025, 23:49 18
Футбол
ВИДЕО. Экс-футболист МЮ показал свою роскошную жизнь в Южной Корее
ВИДЕО. Экс-футболист МЮ показал свою роскошную жизнь в Южной Корее
19.11.2025, 18:30
Футбол
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
Ожидаемая победа. Женская сборная Украины разобралась с Азербайджаном
18.11.2025, 20:10 4
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем