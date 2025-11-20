Гарет БЭЙЛ: «Если бы не травмы, я был бы в одном ряду с Роналду и Месси»

Экс-игрок сборной Уэльса Гарет Бэйл заявил о том, что если бы не травмы, то он был бы в одном ряду с Лионелем Месси и Криштиану Роналду:

«Если бы не травмы, мое имя было бы в одном ряду с Криштиану Роналду и Лионелем Месси».

«На тренировках «Реала» я был лучшим исполнителем штрафных ударов, лучшим финишером, но Криштиану предпочитал исполнять штрафные удары и все стандартные положения, кроме угловых. Но на тренировках я всегда имел более высокий процент реализации штрафных ударов, чем он».

«В финале против «Ливерпуля» я забил сенсационный гол, но никто не хочет признать, что это был лучший гол в истории Лиги чемпионов, только потому, что меня зовут Гарет Бэйл».

Ранее сообщалось о том, что Гарет Бэйл будет работать на трансляциях Английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов.