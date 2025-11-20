ИНФАНТИНО: «С нетерпением жду этого. Беспрецедентное событие»

Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался о сборной Аргентины и ее нападающем Лионеле Месси:

«Действующие чемпионы мира стали первыми представителями Конмебола, которые получили право участвовать в следующем чемпионате мира, и, несомненно, мечтают завоевать четвертую звезду. Поддерживать столь высокий уровень в течение длительного времени непросто, и Аргентине это удалось. Поздравляю всю команду, тренера Лионеля Скаллони и президента Ассоциации футбола Аргентины Чики Тапию.

С нетерпением жду, когда Лионель Месси сыграет на своем шестом чемпионате мира. Это беспрецедентное событие, только подтверждающее исторический характер следующего турнира. Такие футбольные кумиры как Месси сыграли решающую роль в развитии нашего вида спорта в США. Месси – признанный и уважаемый кумир в стране, где внимательно следят за американским футболом, бейсболом и баскетболом. Он настоящий посол и продолжает устанавливать рекорды в МЛС».

Ранее Джанни Инфантино сделал важное заявление по ЧМ-2026.