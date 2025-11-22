Эксперт: «Именно из-за этого Ярмоленко не вызывают в сборную»

Украинский журналист Игорь Цыганык объяснил, почему Сергей Ребров не вызывает Андрея Ярмоленко в сборную Украины.

«Должна формироваться новая сборная, и присутствие Андрея Ярмоленко может этому помешать – из-за этого его не вызывают. Если он будет в команде, другим игрокам будет сложнее проявить свои лидерские качества. После Евро Сергей Ребров сказал очень правильную вещь: лидеров не назначают – они рождаются внутри коллектива.

У нас есть Миколенко, Зинченко, другие футболисты, которые должны стать лидерами на поле и тянуть команду вперед. Ярмоленко же в нынешней ситуации не может быть продолжателем лидерской эстафеты, но способен помочь сборной в важные моменты», – отметил эксперт.

Андрея Ярмоленко в последний раз вызывали в сборную Украины на матчи против Грузии и Чехии в октябре 2024 года, но он не сыграл из-за травмы.