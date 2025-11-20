ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира разделась. И показала красоту
Алиша Леманн – огненная красавица
Звезда «Комо» и сборной Швейцарии Алиша Леманн вновь взорвала Instagram стильной и откровенной фотосессией в нижнем белье.
Блондинку, которую регулярно называют самой сексуальной футболисткой мира, сняли в нюдовом, черном и шоколадном белье. На снимках она демонстрирует подтянутую фигуру, выразительный макияж и свои фирменные длинные светлые волосы.
Пост мгновенно собрал десятки тысяч лайков. Фанаты осыпали Леманн комплиментами, называя ее «иконой красоты» и «самой эффектной футболисткой планеты».
Новый образ снова подтвердил ее статус главной звезды женского футбола в соцсетях.
