Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полтава отвергает обвинения. Футболисты готовы к полиграфу
Украина. Премьер лига
20 ноября 2025, 04:30 | Обновлено 20 ноября 2025, 04:31
51
0

Полтава отвергает обвинения. Футболисты готовы к полиграфу

Пять подозрительных матчей

20 ноября 2025, 04:30 | Обновлено 20 ноября 2025, 04:31
51
0
Полтава отвергает обвинения. Футболисты готовы к полиграфу
СК Полтава

Игроки СК «Полтава» выразили готовность пройти проверку на полиграфе для опровержения своей причастности к организации договорных матчей. Тем временем Национальная полиция Украины начала официальное расследование относительно возможных манипуляций результатами матчей этого клуба в Премьер-лиге.

Следственные действия проводятся в контексте деятельности организованных преступных группировок, влияющих на результаты спортивных (футбольных, теннисных и киберспортивных) соревнований путем принуждения, подкупа или предварительного сговора.

Ранее Франческо Баранка, бывший глава Комитета этики и честной игры УАФ, информировал о по меньшей мере пяти поединках СК «Полтава», вызвавших серьезные подозрения в манипулировании результатами.

В клубе-новичке УПЛ подобные сообщения называют бредом. Сами же футболисты заявляют, что готовы доказать свою невиновность в этом инциденте, пройдя тест на детекторе лжи.

Сейчас «Полтава» занимает последнюю строчку в УПЛ. В следующем туре, 21 ноября, команда под руководством Павла Матвийченко примет ЛНЗ.

По теме:
Национальная полиция Украины начала расследование по клубу УПЛ
Один из лидеров Премьер-лиги получил наказание от УАФ после матча с Динамо
Стало известно, какую премию получили игроки Полтавы за ничейные матчи УПЛ
Полтава Франческо Баранка Украинская Премьер-лига Комитет этики и честной игры УАФ
Михаил Олексиенко Источник: Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мудрик... там был чистейший пенальти»
Футбол | 20 ноября 2025, 03:22 0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мудрик... там был чистейший пенальти»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мудрик... там был чистейший пенальти»

Известный тренер – о перспективах сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2026

ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия
Футбол | 19 ноября 2025, 08:45 0
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия
ПСЖ отреагировал на игру Забарного в матче-триллере Украина – Исландия

Илья помог команде выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2026

ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
Футбол | 19.11.2025, 21:49
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
ФОТО. Украинская журналистка похвасталась подарком мужа. Роскошь
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Футбол | 19.11.2025, 04:49
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Сборная Украины точно проведет первый раунд плей-офф отбора ЧМ-2026 «дома»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Футбол | 19.11.2025, 08:18
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Они могут уже не ехать в сборную Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
18.11.2025, 10:47 16
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот парень – мой друг. Он нокаутирует Тайсона Фьюри»
Дерек ЧИСОРА: «Этот парень – мой друг. Он нокаутирует Тайсона Фьюри»
18.11.2025, 02:32
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
18.11.2025, 08:55
Бокс
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
18.11.2025, 00:42 4
Бокс
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 23
Футбол
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
Казус аналитиков. В какой корзине Украина при жребии финального раунда ЧМ?
19.11.2025, 16:01 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем