Полтава отвергает обвинения. Футболисты готовы к полиграфу

Игроки СК «Полтава» выразили готовность пройти проверку на полиграфе для опровержения своей причастности к организации договорных матчей. Тем временем Национальная полиция Украины начала официальное расследование относительно возможных манипуляций результатами матчей этого клуба в Премьер-лиге.

Следственные действия проводятся в контексте деятельности организованных преступных группировок, влияющих на результаты спортивных (футбольных, теннисных и киберспортивных) соревнований путем принуждения, подкупа или предварительного сговора.

Ранее Франческо Баранка, бывший глава Комитета этики и честной игры УАФ, информировал о по меньшей мере пяти поединках СК «Полтава», вызвавших серьезные подозрения в манипулировании результатами.

В клубе-новичке УПЛ подобные сообщения называют бредом. Сами же футболисты заявляют, что готовы доказать свою невиновность в этом инциденте, пройдя тест на детекторе лжи.

Сейчас «Полтава» занимает последнюю строчку в УПЛ. В следующем туре, 21 ноября, команда под руководством Павла Матвийченко примет ЛНЗ.