Норвежская пара стала наиболее результативной в отборе к чемпионату мира
4 раза Мартин Эдегор ассистировал Эрлингу Холанду
Норвежская пара Мартин Эдегор/Эрлинг Холанд стала самой результативной в европейской квалификации к предстоящему мундиалю.
В активе этого дуэта 4 голевые ассисты игрока Арсенала для нападающего Манчестер Сити.
Стоит отметить, что в рейтинге учитывались только результативные передачи конкретного игрока на конкретного бомбардира.
Трижды голевые передачи отдавали Райс на Кейна (Англия), Дюмфрис на Депая (Нидерланды) и Ретеги на Кина (Италия).
Наиболее результативные пары игроков в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года в Европе:
- 4 – Мартин Эдегор (ассист)/Эрлинг Холанд (гол), сборная Норвегии
- 3 – Деклан Райс (ассист)/Гарри Кейн (гол), сборная Англии
- 3 – Дензел Дюмфрис (ассист)/Мемфис Депай (гол), сборная Нидерландов
- 3 – Матео Ретеги (ассист)/Мойзе Кин (гол), сборная Италии
