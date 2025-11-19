Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Норвежская пара стала наиболее результативной в отборе к чемпионату мира
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 23:01 |
178
0

Норвежская пара стала наиболее результативной в отборе к чемпионату мира

4 раза Мартин Эдегор ассистировал Эрлингу Холанду

19 ноября 2025, 23:01 |
178
0
Норвежская пара стала наиболее результативной в отборе к чемпионату мира
Getty Images/Global Images Ukraine

Норвежская пара Мартин Эдегор/Эрлинг Холанд стала самой результативной в европейской квалификации к предстоящему мундиалю.

В активе этого дуэта 4 голевые ассисты игрока Арсенала для нападающего Манчестер Сити.

Стоит отметить, что в рейтинге учитывались только результативные передачи конкретного игрока на конкретного бомбардира.

Трижды голевые передачи отдавали Райс на Кейна (Англия), Дюмфрис на Депая (Нидерланды) и Ретеги на Кина (Италия).

Наиболее результативные пары игроков в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года в Европе:

  • 4 – Мартин Эдегор (ассист)/Эрлинг Холанд (гол), сборная Норвегии
  • 3 – Деклан Райс (ассист)/Гарри Кейн (гол), сборная Англии
  • 3 – Дензел Дюмфрис (ассист)/Мемфис Депай (гол), сборная Нидерландов
  • 3 – Матео Ретеги (ассист)/Мойзе Кин (гол), сборная Италии
По теме:
Сборная Испании повторила европейский рекорд. Повторит ли мировой?
Экс-игрок Динамо: «На стадии плей-офф удобных соперников не существует»
«Увидим весной». Экс-игрок Динамо – о матче сборной Украины с Исландией
Эрлинг Холанд Мартин Эдегор сборная Норвегии по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Футбол | 19 ноября 2025, 12:20 105
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?
Плей-офф отбора ЧМ. Сборная Украины – в первой корзине. Кто соперники?

Возможные оппоненты: Швеция, Румыния, Северная Македония, Северная Ирландия

Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Война | 19 ноября 2025, 09:00 0
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине
Склоним головы. Футболист, забивавший Динамо в УПЛ, погиб на Харьковщине

Алексею Шубину было 49 лет

Трабзонспор нацелен арендовать Бондаренко с опцией выкупа
Футбол | 19.11.2025, 19:15
Трабзонспор нацелен арендовать Бондаренко с опцией выкупа
Трабзонспор нацелен арендовать Бондаренко с опцией выкупа
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Футбол | 19.11.2025, 23:42
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Бывший капитан сборной Украины готов стать политиком
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Футбол | 19.11.2025, 00:55
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Аналитики прогнозируют, что в финальную часть попадет Польша, а не Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
ЛЕОНЕНКО: «Он должен быть номером один в сборной, пока не закончит карьеру»
18.11.2025, 06:42 2
Футбол
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
18.11.2025, 07:55 1
Хоккей
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
Третья разгромная победа. Украина U-19 с первого места прошла дальше
18.11.2025, 17:07 7
Футбол
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
Усик выступил с важным заявлением о будущем в боксе
18.11.2025, 00:42 4
Бокс
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
Тедди АТЛАС: «Усик должен это сделать. Будет трагический конец»
18.11.2025, 06:02 2
Бокс
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
18.11.2025, 16:35 23
Футбол
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
Итоговые таблицы отбора ЧМ-2026. Еще 5 команд от УЕФА вышли на мундиаль
19.11.2025, 06:05 5
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Этот парень – мой друг. Он нокаутирует Тайсона Фьюри»
Дерек ЧИСОРА: «Этот парень – мой друг. Он нокаутирует Тайсона Фьюри»
18.11.2025, 02:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем