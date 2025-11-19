Норвежская пара стала наиболее результативной в отборе к чемпионату мира

Норвежская пара Мартин Эдегор/Эрлинг Холанд стала самой результативной в европейской квалификации к предстоящему мундиалю.

В активе этого дуэта 4 голевые ассисты игрока Арсенала для нападающего Манчестер Сити.

Стоит отметить, что в рейтинге учитывались только результативные передачи конкретного игрока на конкретного бомбардира.

Трижды голевые передачи отдавали Райс на Кейна (Англия), Дюмфрис на Депая (Нидерланды) и Ретеги на Кина (Италия).

Наиболее результативные пары игроков в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года в Европе: