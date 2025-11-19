Олейникова вышла в 1/4 финала в Колине, прописав сопернице из Бурунди 6:0
Александра за 50 минут разгромила Саду Нахиману на турнире WTA 125 в Чили
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) продолжает удачное выступление на грунтовом турнире WTA 125 в Колине, Чили.
Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Бурунди Саду Нахиману (WTA 238) за 50 минут.
WTA 125 Колина. Грунт, 1/8 финала
Сада Нахимана (Бурунди) – Александра Олейникова (Украина) [5] – 0:6, 2:6
Олейникова во второй раз в карьере сыграла против Нахиманы. В 2023 году Александра справилась с Саду на старте соревнований ITF W100 в Испании.
Олейникова продолжил победную серию до семи матчей. 9 ноября она стала чемпионкой на турнире идентичной категории в Тукумане, Аргентина.
На старте в Колине Александра прошла Элизабет Мандлик. Ее следующей соперницей будет либо Панна Удварди (Венгрия, WTA 108), либо Полона Херцог (Словения, WTA 864).
