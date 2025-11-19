Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова вышла в 1/4 финала в Колине, прописав сопернице из Бурунди 6:0
WTA
19 ноября 2025, 22:05 | Обновлено 19 ноября 2025, 22:06
Александра за 50 минут разгромила Саду Нахиману на турнире WTA 125 в Чили

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 109) продолжает удачное выступление на грунтовом турнире WTA 125 в Колине, Чили.

Во втором раунде украинка в двух сетах разгромила представительницу Бурунди Саду Нахиману (WTA 238) за 50 минут.

WTA 125 Колина. Грунт, 1/8 финала

Сада Нахимана (Бурунди) – Александра Олейникова (Украина) [5] – 0:6, 2:6

Олейникова во второй раз в карьере сыграла против Нахиманы. В 2023 году Александра справилась с Саду на старте соревнований ITF W100 в Испании.

Олейникова продолжил победную серию до семи матчей. 9 ноября она стала чемпионкой на турнире идентичной категории в Тукумане, Аргентина.

На старте в Колине Александра прошла Элизабет Мандлик. Ее следующей соперницей будет либо Панна Удварди (Венгрия, WTA 108), либо Полона Херцог (Словения, WTA 864).

Александра Олейникова Сада Нахимана WTA Колина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии
