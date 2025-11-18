Олейникова стартовала в Колине с победы над дочкой 4-кратной чемпионки GS
Александра переиграла Элизабет Мандлик в первом раунде турнира WTA 125 в Чили
Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTА 109) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Колине, Чили.
В первом раунде украинка, которая посеяна под пятым номером, в двух сетах переиграла представительницу США Элизабет Мандлик (WTA 185) за 1 час и 17 минут.
WTA 125 Колина. Грунт, 1/16 финала
Элизабет Мандлик (США) – Александра Олейникова (Украина) [5] – 2:6, 2:6
Олейникова и Мандлик провели второе очное противостояние. Александра взяла реванш у Элизабет за поражение на соревнованиях ITF W25 в Анапойме в 2022 году.
Элизабет – дочь Ганы Мандликовой, которая за карьеру выиграла 4 титула турниров серии Grand Slam (одиночный разряд).
Александра продлила винстрик до шести поединков. 9 ноября она стала чемпионкой соревнований WTA 125 в Тукумане, Аргентина.
В 1/8 финала турнира в Колине Олейникова поборется либо против Сады Нахиманы (Бурунди, WTA 238), либо против Дилетты Черубини (Италия, WTA 365).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей опроверг слухи о своем нежелании играть за национальную команду
У Карлоса выявили мышечный отек в правой ноге, Испания потеряла лидера