Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова стартовала в Колине с победы над дочкой 4-кратной чемпионки GS
WTA
18 ноября 2025, 18:41 |
193
0

Александра переиграла Элизабет Мандлик в первом раунде турнира WTA 125 в Чили

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTА 109) выиграла стартовый матч на грунтовом турнире WTA 125 в Колине, Чили.

В первом раунде украинка, которая посеяна под пятым номером, в двух сетах переиграла представительницу США Элизабет Мандлик (WTA 185) за 1 час и 17 минут.

WTA 125 Колина. Грунт, 1/16 финала

Элизабет Мандлик (США) – Александра Олейникова (Украина) [5] – 2:6, 2:6

Олейникова и Мандлик провели второе очное противостояние. Александра взяла реванш у Элизабет за поражение на соревнованиях ITF W25 в Анапойме в 2022 году.

Элизабет – дочь Ганы Мандликовой, которая за карьеру выиграла 4 титула турниров серии Grand Slam (одиночный разряд).

Александра продлила винстрик до шести поединков. 9 ноября она стала чемпионкой соревнований WTA 125 в Тукумане, Аргентина.

В 1/8 финала турнира в Колине Олейникова поборется либо против Сады Нахиманы (Бурунди, WTA 238), либо против Дилетты Черубини (Италия, WTA 365).

Элизабет Мандлик Александра Олейникова WTA Колина
