ЛЕВЧЕНКО: «На наших игроков в некоторых чемпионатах смотрят свысока»

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал потери национальной команды на полуфинал плей-офф квалификации ЧМ-2026 и отметил, что тренерскому штабу нужно обращать внимание на большее количество чемпионатов.

– В первом матче плей-офф не помогут Малиновский и Конопля. Этим ребятам можно найти равноценную замену?

– С возвращением Малиновского в сборной удалось найти определенный баланс. Когда на поле есть дядька, который может брать игру на себя и быть помощником тренера прямо на поле. Руслан очень много делает для сборной не только в игровом плане, но и ментально.

Конопля с его нацеливанием на чужие ворота также играл важную роль в построении игры, но будет 4 месяца, чтобы подумать, кто сможет заменить Юхима и Руслана на первый стыковой матч.

– Стоит ожидать появления новичков в сборной?

– Я всегда за то, чтобы новые игроки имели шанс, хотя у нас дело до дебютантов доходит только тогда, когда вообще не из кого выбирать. Да, все будет зависеть от того, кто в каком состоянии будет перед плей-офф, у кого из потенциальных кандидатов пойдет игра. Хотя, как по мне, на наших игроков в некоторых чемпионатах смотрят свысока. Нужно играть в Украине или в топ-5, чтобы быть на виду. Это неправильно, я считаю.