Источник: «Клуб УПЛ готов продать душу дьяволу ради игрока Динамо»

22-летний хавбек киевского «Динамо» Александр Яцык в этом сезоне столкнулся с трудностями в игровой практике. Украинец провел только один полный матч – 90 минут.

По информации украинского журналиста Михаила Спиваковского, один из клубов УПЛ был готов на все, чтобы его приобрести, а пока он остается без игрового времени в «Динамо».

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался об защитнике клуба Александре Яцыке. Легенда клуба считает, что ему пока рано играть в основном составе.