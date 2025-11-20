Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Источник: «Клуб УПЛ готов продать душу дьяволу ради игрока Динамо»
Чемпионат Украины
20 ноября 2025, 20:59
Александр Яцык мог покинуть киевский клуб

ФК Динамо. Александр Яцык

22-летний хавбек киевского «Динамо» Александр Яцык в этом сезоне столкнулся с трудностями в игровой практике. Украинец провел только один полный матч – 90 минут.

По информации украинского журналиста Михаила Спиваковского, один из клубов УПЛ был готов на все, чтобы его приобрести, а пока он остается без игрового времени в «Динамо».

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался об защитнике клуба Александре Яцыке. Легенда клуба считает, что ему пока рано играть в основном составе.

Александр Яцык Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ВЗбирна
Комментарии
