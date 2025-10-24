Хацкевич назвал футболиста Динамо, которому рано играть в старте

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о защитнике клуба Александре Яцыке.

«Заметно, что у Яцыка есть желание играть, он старается действовать дисциплинированно, но ему не хватает опыта. Ничего интересного в игре на атаку от него я не заметил. Просто иметь желание и играть дисциплинированно недостаточно для того, чтобы завоевать себе место в стартовом составе Динамо», – сказал Хацкевич.

