Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
24 октября 2025, 04:42 |
Хацкевич назвал футболиста Динамо, которому рано играть в старте

Бывший наставник киевлян – о Яцыке

Хацкевич назвал футболиста Динамо, которому рано играть в старте
ФК Динамо. Александр Хацкевич

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич высказался о защитнике клуба Александре Яцыке.

«Заметно, что у Яцыка есть желание играть, он старается действовать дисциплинированно, но ему не хватает опыта. Ничего интересного в игре на атаку от него я не заметил. Просто иметь желание и играть дисциплинированно недостаточно для того, чтобы завоевать себе место в стартовом составе Динамо», – сказал Хацкевич.

Ранее легендарный футболист «Динамо» Александр Хацкевич признался, что ему жаль наставника киевлян Александра Шовковского из-за ситуации, сложившейся в клубе.

Александр Яцык Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Хацкевич
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
