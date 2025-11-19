Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
19 ноября 2025, 16:56
Бывший полузащитник Шахтера: «Я болел за Динамо»

Вячеслав Чурко прошел все ступеньки развития в донецком клубе

Вячеслав Чурко

В Академию «Шахтера» уроженец Ужгорода Вячеслав Чурко попал в 14-летнем возрасте. Но до этого полузащитник болел за киевское «Динамо». Об этом футболист рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Начиналось все с «Динамо», – сказал Чурко. – В Ужгороде «бело-синие» были больше на слуху. Да и Киев был намного ближе. В то время я даже не понимал, где находится Донецк (улыбается). Но потом так вышло, что я в 2007 году перешел в «Шахтер» и с тех пор я всегда переживаю за «горняков».

Напомним, что в своей карьере Чурко выступал за такие команды, как «Говерла», «Металлист», «Пушкаш Академия», «Фрозиноне», «Ильичевец» («Мариуполь»), «Колос», «Мезекевешд» и «Заря». Сейчас полузащитник защищает цвета «Металлиста 1925».

