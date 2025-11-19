«На кону было 100 тысяч евро». Известный полузащитник – о наибольшем бонусе

В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua полузащитник «Металлиста 1925» Вячеслав Чурко рассказал историю, как у него из-под носа ушла наибольшая премия в карьере.

– На кону стоял бонус в 100 тысяч евро, – сказал Чурко. – Это когда я выступал в сезоне-2016/2017 в Италии за «Фрозиноне». Там не было премий за одну игру. Эта сумма могла получиться за выход в Серию А. Мы заняли третье место в регулярном чемпионате, а в плей-офф уступили «Карпи» на своем поле со счетом 0:1. Причем, соперник доигрывал вдевятером, а решающий гол мы пропустили на 86-й минуте. Это была катастрофа. Город был в трауре. Вот так один поединок перечеркнул все.

Воспитанник «Шахтера» Вячеслав Чурко в своей карьере выступал за такие команды, как «Говерла», «Металлист», «Пушкаш Академия», «Фрозиноне», «Ильичевец» («Мариуполь»), «Колос», «Мезекевешд» и «Заря».