  4. Ральф РАНГНИК: «Было тяжело. Очень тяжело»
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 11:16 |
Ральф РАНГНИК: «Было тяжело. Очень тяжело»

Коуч сборной Австрии прокомментировал победу над Боснией

19 ноября 2025, 11:16 |
Ральф РАНГНИК: «Было тяжело. Очень тяжело»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал матч квалификации чемпионата мира, в котором его подопечные сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной:

«Было тяжело. Очень тяжело. Пропущенный гол, естественно, еще больше усложнил задачу. Но мы выложились по полной и в итоге получили награду. Если боснийцы будут играть так же, они тоже выйдут на чемпионат мира».

Австрия набрала 19 очков за восемь матчей квалификации, заняла первое место группы и получила прямую путевку на мундиаль. Босния и Герцеговина с 18 очками заняла вторую позицию группы и попробует свои силы в играх на вылет.

сборная Австрии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Ральф Рангник ЧМ-2026 по футболу пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
Vbolivalnyk-Peter
Цікаво, яку це він перемогу прокоментував, якщо гра завершилася з рахунком 1:1?
