Ральф РАНГНИК: «Было тяжело. Очень тяжело»
Коуч сборной Австрии прокомментировал победу над Боснией
Тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал матч квалификации чемпионата мира, в котором его подопечные сыграли вничью с Боснией и Герцеговиной:
«Было тяжело. Очень тяжело. Пропущенный гол, естественно, еще больше усложнил задачу. Но мы выложились по полной и в итоге получили награду. Если боснийцы будут играть так же, они тоже выйдут на чемпионат мира».
Австрия набрала 19 очков за восемь матчей квалификации, заняла первое место группы и получила прямую путевку на мундиаль. Босния и Герцеговина с 18 очками заняла вторую позицию группы и попробует свои силы в играх на вылет.
