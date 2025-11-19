ВИДЕО. Как сборная Кюрасао впервые в истории вышла на чемпионат мира

Сборная Кюрасао впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира.

В поединке шестого тура группового этапа подопечные Дика Адвоката отправились в гости к команде Ямайки. Хозяевам поля для того, чтобы пройти дальше, нужна была лишь победа, гостей же устраивала и ничья.

За 90 минут зрители не увидели ни одного гола, зато дождались драматичной концовки: на 90+5-й минуте в ворота Кюрасао был назначен пенальти, который все же был отменен системой VAR.

С 12 очками за шесть матче команда Кюрасао отобралась на чемпионат мира.

ВИДЕО. Как сбораня Кюрасао впервые в истории вышла на чемпионат мира