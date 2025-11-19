Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Как сборная Кюрасао впервые в истории вышла на чемпионат мира
Чемпионат мира
19 ноября 2025, 08:16 | Обновлено 19 ноября 2025, 08:48
ВИДЕО. Как сборная Кюрасао впервые в истории вышла на чемпионат мира

Способствовала этому ничья с Ямайкой

ВИДЕО. Как сборная Кюрасао впервые в истории вышла на чемпионат мира
Getty Images/Global Images Ukraine.

Сборная Кюрасао впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира.

В поединке шестого тура группового этапа подопечные Дика Адвоката отправились в гости к команде Ямайки. Хозяевам поля для того, чтобы пройти дальше, нужна была лишь победа, гостей же устраивала и ничья.

За 90 минут зрители не увидели ни одного гола, зато дождались драматичной концовки: на 90+5-й минуте в ворота Кюрасао был назначен пенальти, который все же был отменен системой VAR.

С 12 очками за шесть матче команда Кюрасао отобралась на чемпионат мира.

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
