ВИДЕО. Как сборная Кюрасао впервые в истории вышла на чемпионат мира
Способствовала этому ничья с Ямайкой
Сборная Кюрасао впервые в истории квалифицировалась на чемпионат мира.
В поединке шестого тура группового этапа подопечные Дика Адвоката отправились в гости к команде Ямайки. Хозяевам поля для того, чтобы пройти дальше, нужна была лишь победа, гостей же устраивала и ничья.
За 90 минут зрители не увидели ни одного гола, зато дождались драматичной концовки: на 90+5-й минуте в ворота Кюрасао был назначен пенальти, который все же был отменен системой VAR.
С 12 очками за шесть матче команда Кюрасао отобралась на чемпионат мира.
