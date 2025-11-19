Чемпионат мира19 ноября 2025, 05:45 |
327
0
Квалификация ЧМ-2026: УЕФА выбирает лучшего игрока тура
4 претендента на награду
УЕФА обнародовала список претендентов на звание лучшего игрока тура в рамках европейского квалификационного раунда Чемпионата мира по футболу 2026.
Среди кандидатов:
- Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш – отметился хет-триком в поединке против Армении (9:1).
- Вингер сборной Бельгии Жереми Доку – оформил дубль и добавил результативную передачу в матче с Лихтенштейном (7:0).
- Нападающий сборной Ирландии Трой Перротт – автор хет-трика в игре против Венгрии (3:2).
- Вингер сборной Уэльса Гарри Уилсон – записал на свой счет хет-трик и голевой пас во встрече с Северной Македонией (7:1).
Сборные Португалии и Бельгии, одержав победы в своих группах, гарантировали себе место на предстоящем Чемпионате мира 2026 года. А вот Ирландия и Уэльс попытаются завоевать путевки на турнир через стыковые матчи плей-офф, которые состоятся в марте.
