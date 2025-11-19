Квалификация ЧМ-2026: УЕФА выбирает лучшего игрока тура

УЕФА обнародовала список претендентов на звание лучшего игрока тура в рамках европейского квалификационного раунда Чемпионата мира по футболу 2026.

Среди кандидатов:

Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш – отметился хет-триком в поединке против Армении (9:1).

– отметился хет-триком в поединке против Армении (9:1). Вингер сборной Бельгии Жереми Доку – оформил дубль и добавил результативную передачу в матче с Лихтенштейном (7:0).

– оформил дубль и добавил результативную передачу в матче с Лихтенштейном (7:0). Нападающий сборной Ирландии Трой Перротт – автор хет-трика в игре против Венгрии (3:2).

– автор хет-трика в игре против Венгрии (3:2). Вингер сборной Уэльса Гарри Уилсон – записал на свой счет хет-трик и голевой пас во встрече с Северной Македонией (7:1).

Сборные Португалии и Бельгии, одержав победы в своих группах, гарантировали себе место на предстоящем Чемпионате мира 2026 года. А вот Ирландия и Уэльс попытаются завоевать путевки на турнир через стыковые матчи плей-офф, которые состоятся в марте.