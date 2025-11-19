Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Квалификация ЧМ-2026: УЕФА выбирает лучшего игрока тура
Чемпионат мира
4 претендента на награду

Квалификация ЧМ-2026: УЕФА выбирает лучшего игрока тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Трой Пэрротт

УЕФА обнародовала список претендентов на звание лучшего игрока тура в рамках европейского квалификационного раунда Чемпионата мира по футболу 2026.

Среди кандидатов:

  • Полузащитник сборной Португалии Жоау Невеш – отметился хет-триком в поединке против Армении (9:1).
  • Вингер сборной Бельгии Жереми Доку – оформил дубль и добавил результативную передачу в матче с Лихтенштейном (7:0).
  • Нападающий сборной Ирландии Трой Перротт – автор хет-трика в игре против Венгрии (3:2).
  • Вингер сборной Уэльса Гарри Уилсон – записал на свой счет хет-трик и голевой пас во встрече с Северной Македонией (7:1).

Сборные Португалии и Бельгии, одержав победы в своих группах, гарантировали себе место на предстоящем Чемпионате мира 2026 года. А вот Ирландия и Уэльс попытаются завоевать путевки на турнир через стыковые матчи плей-офф, которые состоятся в марте.

Трой Пэрротт Жоау Невеш Жереми Доку Гарри Уилсон сборная Португалии по футболу сборная Бельгии по футболу сборная Ирландии по футболу сборная Уэльса по футболу ЧМ-2026 по футболу лучший игрок
Михаил Олексиенко Источник: УЕФА
