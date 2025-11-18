Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рэшфорд может покинуть Барселону. Его хочет топ-клуб АПЛ
Испания
18 ноября 2025, 23:54 |
607
0

Рэшфорд может покинуть Барселону. Его хочет топ-клуб АПЛ

Маркусом интересуется «Челси»

18 ноября 2025, 23:54 |
607
0
Рэшфорд может покинуть Барселону. Его хочет топ-клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Лондонский «Челси» интересуется английским вингером каталонской «Барселоны» Маркусом Решфордом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «синие» уже начали переговоры с агентами 28-летнего футболиста, чтобы убедить игрока не оставаться в «Барселоне» после завершения арендного соглашения. Тогда летом 2026 года «Челси» попытается приобрести Решфорда у «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2025/256 Маркус Решфорд на правах аренды провел 16 матчей за «Барселону», отличившись 6 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее Sport.ua показал, как Маркус Решфорд изменил свою жизнь в Барселоне.

По теме:
Холанд готов покинуть Манчестер Сити только ради одной команды
Один из лучших игроков мира восстановился от травмы и начал тренироваться
Неймар может сенсационно вернуться в Европу. Его ждет суперклуб
Маркус Рэшфорд Челси Барселона Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
Футбол | 18 ноября 2025, 16:35 17
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины
«Я не могу молчать». Лунин объяснил, почему не приезжает в сборную Украины

Андрей опроверг слухи о своем нежелании играть за национальную команду

Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Бокс | 18 ноября 2025, 11:47 6
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO

Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей

Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Футбол | 18.11.2025, 06:23
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Таблицы квалификации ЧМ. Германия и Нидерланды стали участниками мундиаля
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Теннис | 18.11.2025, 18:46
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 17–23.11
Арда ТУРАН: «Я бы не назвал приход в Шахтер желанием что-то доказывать»
Футбол | 18.11.2025, 22:34
Арда ТУРАН: «Я бы не назвал приход в Шахтер желанием что-то доказывать»
Арда ТУРАН: «Я бы не назвал приход в Шахтер желанием что-то доказывать»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
17.11.2025, 07:20 11
Футбол
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
18.11.2025, 08:55
Бокс
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
Уордли отреагировал на решение Усика отказаться от пояса WBO
17.11.2025, 22:49
Бокс
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем