Рэшфорд может покинуть Барселону. Его хочет топ-клуб АПЛ

Лондонский «Челси» интересуется английским вингером каталонской «Барселоны» Маркусом Решфордом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «синие» уже начали переговоры с агентами 28-летнего футболиста, чтобы убедить игрока не оставаться в «Барселоне» после завершения арендного соглашения. Тогда летом 2026 года «Челси» попытается приобрести Решфорда у «Манчестер Юнайтед».

В сезоне 2025/256 Маркус Решфорд на правах аренды провел 16 матчей за «Барселону», отличившись 6 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

Ранее Sport.ua показал, как Маркус Решфорд изменил свою жизнь в Барселоне.