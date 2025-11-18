Рэшфорд может покинуть Барселону. Его хочет топ-клуб АПЛ
Маркусом интересуется «Челси»
Лондонский «Челси» интересуется английским вингером каталонской «Барселоны» Маркусом Решфордом, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, «синие» уже начали переговоры с агентами 28-летнего футболиста, чтобы убедить игрока не оставаться в «Барселоне» после завершения арендного соглашения. Тогда летом 2026 года «Челси» попытается приобрести Решфорда у «Манчестер Юнайтед».
В сезоне 2025/256 Маркус Решфорд на правах аренды провел 16 матчей за «Барселону», отличившись 6 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
Ранее Sport.ua показал, как Маркус Решфорд изменил свою жизнь в Барселоне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей опроверг слухи о своем нежелании играть за национальную команду
Промоутер считает, что бой против Фабио Уордли не стал бы интересным для зрителей