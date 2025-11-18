Луис Энрике меняет порядки внутри ПСЖ. Коснется ли Забарного?
Испанец не будет так быстро интегрировать футболистов, восстановившихся от травм
Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике принял решение изменить подход к тренировочному процессу команды. Об этом сообщает Le Parisen.
По информации источника, коуч французского гранда больше не будет слишком быстро реинтегрировать восстановившихся от травм футболистов в тренировочный процесс с основной группой. Делаться это будет во избежание проблем со здоровьем у игроков.
Источник настаивает, что это необходимо лидеру команды Усману Дембеле. который работает над возвращением на поле.
Илью Забарного, который в текущем сезоне повреждений не получал, эти изменения пока не коснутся.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» предлагает 120 млн евро за партнера Месси.
