Луис Энрике меняет порядки внутри ПСЖ. Коснется ли Забарного?

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике принял решение изменить подход к тренировочному процессу команды. Об этом сообщает Le Parisen.

По информации источника, коуч французского гранда больше не будет слишком быстро реинтегрировать восстановившихся от травм футболистов в тренировочный процесс с основной группой. Делаться это будет во избежание проблем со здоровьем у игроков.

Источник настаивает, что это необходимо лидеру команды Усману Дембеле. который работает над возвращением на поле.

Илью Забарного, который в текущем сезоне повреждений не получал, эти изменения пока не коснутся.

