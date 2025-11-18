Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис Энрике меняет порядки внутри ПСЖ. Коснется ли Забарного?
Франция
18 ноября 2025, 22:39 | Обновлено 18 ноября 2025, 22:48
455
0

Луис Энрике меняет порядки внутри ПСЖ. Коснется ли Забарного?

Испанец не будет так быстро интегрировать футболистов, восстановившихся от травм

18 ноября 2025, 22:39 | Обновлено 18 ноября 2025, 22:48
455
0
Луис Энрике меняет порядки внутри ПСЖ. Коснется ли Забарного?
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

Испанский тренер «ПСЖ» Луис Энрике принял решение изменить подход к тренировочному процессу команды. Об этом сообщает Le Parisen.

По информации источника, коуч французского гранда больше не будет слишком быстро реинтегрировать восстановившихся от травм футболистов в тренировочный процесс с основной группой. Делаться это будет во избежание проблем со здоровьем у игроков.

Источник настаивает, что это необходимо лидеру команды Усману Дембеле. который работает над возвращением на поле.

Илью Забарного, который в текущем сезоне повреждений не получал, эти изменения пока не коснутся.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» предлагает 120 млн евро за партнера Месси.

По теме:
Туран рассказал, чему научился у Симеоне, Луиса Энрике и Терима
Кварцяный назвал неожиданного героя матча Украина – Исландия
ФОТО. Забарный обратился к украинцам после победы над Исландией
ПСЖ Луис Энрике травма тренировка Илья Забарный Усман Дембеле чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Даниил Кирияка Источник: Le Parisien
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда ТУРАН: «Я бы не назвал приход в Шахтер желанием что-то доказывать»
Футбол | 18 ноября 2025, 22:34 0
Арда ТУРАН: «Я бы не назвал приход в Шахтер желанием что-то доказывать»
Арда ТУРАН: «Я бы не назвал приход в Шахтер желанием что-то доказывать»

Турецкий тренер – о мотивации, которая побудила его перебраться работать в Украину

ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
Футбол | 18 ноября 2025, 21:19 18
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте

Пеп Гвардиола растроен деятельностью мировых лидеров...

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Бокс | 18.11.2025, 08:55
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Хоккей | 18.11.2025, 07:55
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Футбол | 18.11.2025, 10:47
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Английский клуб полностью выкупил права на полузащитника сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
18.11.2025, 08:13 9
Футбол
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
17.11.2025, 08:44 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 17
Бокс
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 8
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем