Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дональд Трамп назвал лучшего игрока в истории футбола
Другие новости
18 ноября 2025, 23:12 |
504
1

Дональд Трамп назвал лучшего игрока в истории футбола

Президент США выделил Криштиану Роналду

18 ноября 2025, 23:12 |
504
1 Comments
Дональд Трамп назвал лучшего игрока в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал лучшего игрока в истории футбола:

«Криштиану Роналду является лучшим футболистом в истории», – заявил 47-й президент Соединенных Штатов.

Примечательно, что ранее Дональд Трамп называл лучшим футболистом в истории легендарного бразильца Пеле, который один год своей карьеры повел в США, выступая за «Нью-Йорк Космос».

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп проведет встречу с Криштиану Роналду.

По теме:
Франк РИБЕРИ: «Я и этот игрок были лучше Месси и Роналду»
Холанд продемонстрировал 3-й самый результативный старт сезона в ХХІ веке
Экс-игрок Аль-Насра: «Играть с Роналду? Это были невероятные два года»
Дональд Трамп Криштиану Роналду
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Бокс | 18 ноября 2025, 08:55 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это будет один из величайших боев в истории бокса»

Функционер готовит для болельщиков бокса сюрприз

Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 18 ноября 2025, 08:13 9
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение

Лиссабонцы отказались продавать украинца

ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
Футбол | 18.11.2025, 21:19
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
ВИДЕО. Гвардиола в своей речи затронул Зеленского. Не в хорошем контексте
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Хоккей | 18.11.2025, 07:55
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Две команды отказались играть со сборной Украины в декабре
Барселона нацелилась на одного из самых дорогих игроков АПЛ. Это топ-хавбек
Футбол | 18.11.2025, 23:03
Барселона нацелилась на одного из самых дорогих игроков АПЛ. Это топ-хавбек
Барселона нацелилась на одного из самых дорогих игроков АПЛ. Это топ-хавбек
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Щось неочікувано. Думав він себе назве)
Ответить
0
Популярные новости
Анатолию Трубину нашли новую команду
Анатолию Трубину нашли новую команду
17.11.2025, 09:18 4
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
16.11.2025, 20:20
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
Александр АЛИЕВ: «Эти шакалы просто сбежали, уехали из страны»
17.11.2025, 07:40 4
Футбол
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
Красюк объяснил, почему Усик отказался от титула WBO
18.11.2025, 11:47 6
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
17.11.2025, 22:08 17
Бокс
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
Усик сделал официальное заявление после потери титула WBO
18.11.2025, 10:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем