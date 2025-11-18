Другие новости18 ноября 2025, 23:12 |
Дональд Трамп назвал лучшего игрока в истории футбола
Президент США выделил Криштиану Роналду
18 ноября 2025, 23:12 |
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал лучшего игрока в истории футбола:
«Криштиану Роналду является лучшим футболистом в истории», – заявил 47-й президент Соединенных Штатов.
Примечательно, что ранее Дональд Трамп называл лучшим футболистом в истории легендарного бразильца Пеле, который один год своей карьеры повел в США, выступая за «Нью-Йорк Космос».
Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп проведет встречу с Криштиану Роналду.
Щось неочікувано. Думав він себе назве)
