Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал лучшего игрока в истории футбола:

«Криштиану Роналду является лучшим футболистом в истории», – заявил 47-й президент Соединенных Штатов.

Примечательно, что ранее Дональд Трамп называл лучшим футболистом в истории легендарного бразильца Пеле, который один год своей карьеры повел в США, выступая за «Нью-Йорк Космос».

Ранее сообщалось о том, что Дональд Трамп проведет встречу с Криштиану Роналду.