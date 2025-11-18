Холанд продемонстрировал 3-й самый результативный старт сезона в ХХІ веке

Эрлинг Холанд совершил в сезоне 2025/26 уже 35 результативных действий во всех турнирах, что является третьим самым большим показателем в XXI веке в период с 1 августа по 18 ноября.

Только у двух игроков раньше были лучшие результаты.

Лионель Месси в сезоне 2011/12 отличился 40 голевыми действиями во всех турнирах, а Криштиану Роналду – 36 в сезоне 2013/14.

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в начале сезона (период: 1 августа – 18 ноября) во всех турнирах, начиная с 2000 года