18 ноября 2025, 20:17
Холанд продемонстрировал 3-й самый результативный старт сезона в ХХІ веке

Только Месси и Роналду имели в свое время больше результативных действий, чем норвежец

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Эрлинг Холанд совершил в сезоне 2025/26 уже 35 результативных действий во всех турнирах, что является третьим самым большим показателем в XXI веке в период с 1 августа по 18 ноября.

Только у двух игроков раньше были лучшие результаты.

Лионель Месси в сезоне 2011/12 отличился 40 голевыми действиями во всех турнирах, а Криштиану Роналду – 36 в сезоне 2013/14.

Игроки с наибольшим количеством результативных действий в начале сезона (период: 1 августа – 18 ноября) во всех турнирах, начиная с 2000 года

  • 40 – Лионель Месси (Аргентина), 2011/12
  • 36 – Криштиану Роналду (Португалия), 2013/14
  • 35 – Эрлинг Холанд (Норвегия), 2025/26
  • 35 – Лионель Месси (Аргентина), 2012/13
  • 34 – Роберт Левандовски (Польша), 2021/22
  • 34 – Роберт Левандовски (Польша), 2015/16
  • 33 – Гарри Кейн (Англия), 2023/24
  • 32 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), 2015/16
  • 32 – Криштиану Роналду (Португалия), 2011/12
  • 31 – Гарри Кейн (Англия), 2025/26
  • 31 – Лионель Месси (Аргентина), 2022/23
  • 31 – Криштиану Роналду (Португалия), 2014/15
  • 30 – Рахим Стерлинг (Англия), 2019/20
  • 29 – Гарри Кейн (Англия), 2024/25
  • 29 – Килиан Мбаппе (Франция), 2021/22
Эрлинг Холанд Криштиану Роналду Лионель Месси статистика
