Холанд продемонстрировал 3-й самый результативный старт сезона в ХХІ веке
Только Месси и Роналду имели в свое время больше результативных действий, чем норвежец
Эрлинг Холанд совершил в сезоне 2025/26 уже 35 результативных действий во всех турнирах, что является третьим самым большим показателем в XXI веке в период с 1 августа по 18 ноября.
Только у двух игроков раньше были лучшие результаты.
Лионель Месси в сезоне 2011/12 отличился 40 голевыми действиями во всех турнирах, а Криштиану Роналду – 36 в сезоне 2013/14.
Игроки с наибольшим количеством результативных действий в начале сезона (период: 1 августа – 18 ноября) во всех турнирах, начиная с 2000 года
- 40 – Лионель Месси (Аргентина), 2011/12
- 36 – Криштиану Роналду (Португалия), 2013/14
- 35 – Эрлинг Холанд (Норвегия), 2025/26
- 35 – Лионель Месси (Аргентина), 2012/13
- 34 – Роберт Левандовски (Польша), 2021/22
- 34 – Роберт Левандовски (Польша), 2015/16
- 33 – Гарри Кейн (Англия), 2023/24
- 32 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), 2015/16
- 32 – Криштиану Роналду (Португалия), 2011/12
- 31 – Гарри Кейн (Англия), 2025/26
- 31 – Лионель Месси (Аргентина), 2022/23
- 31 – Криштиану Роналду (Португалия), 2014/15
- 30 – Рахим Стерлинг (Англия), 2019/20
- 29 – Гарри Кейн (Англия), 2024/25
- 29 – Килиан Мбаппе (Франция), 2021/22
