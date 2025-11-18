Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Мбаппе считает, что футболист Реала решил уйти и из-за этого плохо играет
Испания
18 ноября 2025, 18:47
0

Мбаппе считает, что футболист Реала решил уйти и из-за этого плохо играет

Француза настораживает игра Эдуардо Камавинги

Мбаппе считает, что футболист Реала решил уйти и из-за этого плохо играет
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиана Мбаппе

Лидера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе настораживает игра хавбека «бланкос» Эдуардо Камавинги.

По информации El Nacional, Килиан считает, что причина снижение продуктивности Камаингы связано с тем, что игрок решил покинуть клуб.

Килиан Мбаппе обеспокоен текущей ситуацией одного из своих лучших друзей в раздевалке «Реала». Он осознает, что Камавинга в скором времени может значительно потерять свое игровое время и занять второстепенную роль в команде, как только Хаби Алонсо получит возвращение всех травмированных игроков.

В этом сезоне на счету Камавинги 11 матчей и один гол. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Ливерпуль».

По теме:
Проблема для Жироны. Игрок сборной Украины получил серьезную травму
Андрей ЛУНИН: «Это непрофессионализм. Они пытаются очернить мое имя»
Испанские СМИ: Лунин – забытый герой Реала и сборной Украины
Эдуардо Камавинга Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
