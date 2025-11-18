Мбаппе считает, что футболист Реала решил уйти и из-за этого плохо играет
Француза настораживает игра Эдуардо Камавинги
Лидера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе настораживает игра хавбека «бланкос» Эдуардо Камавинги.
По информации El Nacional, Килиан считает, что причина снижение продуктивности Камаингы связано с тем, что игрок решил покинуть клуб.
Килиан Мбаппе обеспокоен текущей ситуацией одного из своих лучших друзей в раздевалке «Реала». Он осознает, что Камавинга в скором времени может значительно потерять свое игровое время и занять второстепенную роль в команде, как только Хаби Алонсо получит возвращение всех травмированных игроков.
В этом сезоне на счету Камавинги 11 матчей и один гол. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Ливерпуль».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Чихарь открыл свой магазин после спортивного этапа жизни
Андрей опроверг слухи о своем нежелании играть за национальную команду