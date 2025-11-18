Мбаппе считает, что футболист Реала решил уйти и из-за этого плохо играет

Лидера мадридского «Реала» Килиана Мбаппе настораживает игра хавбека «бланкос» Эдуардо Камавинги.

По информации El Nacional, Килиан считает, что причина снижение продуктивности Камаингы связано с тем, что игрок решил покинуть клуб.

Килиан Мбаппе обеспокоен текущей ситуацией одного из своих лучших друзей в раздевалке «Реала». Он осознает, что Камавинга в скором времени может значительно потерять свое игровое время и занять второстепенную роль в команде, как только Хаби Алонсо получит возвращение всех травмированных игроков.

В этом сезоне на счету Камавинги 11 матчей и один гол. Ранее сообщалось, что на игрока претендует «Ливерпуль».