СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 ноября

Во вторник, 18 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Австрия – Босния и Герцеговина

1.38 – 5.31 – 9.70

21:45 Бельгия – Лихтенштейн

1.01 – 50.00 – 100.00

21:45 Болгария – Грузия

5.11 – 3.91 – 1.77

21:45 Испания – Турция

1.22 – 7.65 – 15.50

21:45 Шотландия – Дания

3.55 – 3.39 – 2.28

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.