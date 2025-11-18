СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 ноября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Во вторник, 18 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Австрия – Босния и Герцеговина
21:45 Бельгия – Лихтенштейн
21:45 Болгария – Грузия
21:45 Испания – Турция
21:45 Шотландия – Дания
РЕКЛАМА 21+
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Нежелание приезжать в сборную без гарантий места в основе – это уже очевидный перебор…
Польша и Словакия будут играть в плей-офф европейского отбора к ЧМ-2026