  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 ноября
18 ноября 2025, 14:24 |
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 ноября
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 ноября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Австрия – Босния и Герцеговина

Ggbet 1.38 – 5.31 – 9.70

21:45 Бельгия – Лихтенштейн

Ggbet 1.01 – 50.00 – 100.00

21:45 Болгария – Грузия

Ggbet 5.11 – 3.91 – 1.77

21:45 Испания – Турция

Ggbet 1.22 – 7.65 – 15.50

21:45 Шотландия – Дания

Ggbet 3.55 – 3.39 – 2.28

Даниил Агарков
