Как выглядит возможный посев для жеребьевки финального раунда ЧМ-2026

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
18 ноября 2025, 17:47 | Обновлено 18 ноября 2025, 18:08
9356
8

Сборная Украины, скорее всего, попадет в третью корзину

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, скорее всего, окажется в третьей корзине при жеребьевке финального турнира чемпионата мира 2026.

Жеребьевка финального раунда ЧМ-2025 состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Украина завершила групповой этап на втором месте и теперь в марте 2026 года будет бороться за путевку в финальный турнир в матчах плей-офф.

Команды распределяются по корзинам исходя из своего рейтинга на момент жеребьевки.

Четыре победителя плей-офф УЕФА и два победителя межконтинентального плей-офф не будут известны к моменту жеребьевки, поскольку эти поединки назначены на март 2026 года. Во время жеребьевки они будут отмечены как победитель плей-офф 1, 2 и т.д. Для распределения по корзинам принимается в учет наиболее высокий рейтинг среди команд из каждого пути плей-офф.

Команда Сергея Реброва, по текущей ситуации, попадает в третью корзину

Во время жеребьевки 48 участников ЧМ-2026 будут распределены на 4 корзины по 12 команд. В первую корзину войдут три принимающие страны и 9 лучших команд рейтинга ФИФА. Во вторую, третью и четвертую корзины попадут остальные сборные в соответствии с их позициями в мировом рейтинге.

Формирование 12 групп пройдет случайным образом – по одной команде из каждой корзины. При этом в одной группе не могут оказаться две сборные из одной конфедерации, за исключением УЕФА, где допустимо присутствие сразу двух европейских команд.

Прогнозное распределение сборных по корзинам при жеребьевке ЧМ-2026

Зелеными отметками выделены команды, которые уже гарантировали себе путевку на ЧМ

Команды, которые гарантировали себе участие в финальном раунде ЧМ-2026

Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2026 (зона УЕФА)

жеребьевка сборная Украины по футболу выбор редакции ЧМ-2026 по футболу статистические расклады жеребьевка чемпионата мира
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Александр Шевченко
С Италией не получиться сыграть в плейоф, но на ЧМ точно с ними в группе будем. Мексика, Италия, Украина, Узбекистан. Если попадем на ЧМ, то как на зло будем играть в Мексике группу. Самое худшее для нас, что может быть это группа в Мексике. 
etorfine
Аргентина, Італія, Україна, Гана
OLDTROLL
Плей оф ще треба пройти, а це як сказав мій товариш чотири матчі пива з валідолом!
New Zealander
Бельгія, Україна, Сенегал, Гаїті
Pop
Збірна України швидше за все 99.9% не поїде на ЧС26
