Испания
18 ноября 2025, 14:51 | Обновлено 18 ноября 2025, 15:05
Шанс для Крапивцова? Голкипер Жироны решил покинуть каталонскую команду

Доминик Ливакович недоволен своим положением в составе испанской команды

Шанс для Крапивцова? Голкипер Жироны решил покинуть каталонскую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Ливакович

Голкипер испанской «Жироны» и сборной Хорватии Доминик Ливакович решил покинуть нынешний клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщили авторитетные испанские издания AS и Mundo Deportivo.

Опытный 30-летний футболист перебрался в чемпионат Испании на правах аренды и должен провести в Ла Лиге весь сезоне 2025/26, однако Доминик попросил руководство каталонского клуба досрочно вернуть его в турецкий «Фенербахче».

Хорват недоволен игровым временем, так как провел всего две игры, в которых пропустил два гола.

По информации прессы, главный тренер «Жироны» Мичел считает Пауло Гассанигу первым номером команды, Ливаковича – вторым, а украинского вратаря Владислава Крапивцова – лишь третьим.

Если хорватский голкипер покинет Испанию, то вратарь сборной Украины займет его место, однако вытеснить Гассанигу с основного состава будет практически невозможно, ведь Мичел полностью доволен работой аргентинского футболиста.

Жирона Доминик Ливакович Владислав Крапивцов Пауло Гассанига трансферы трансферы Ла Лиги Фенербахче аренда игрока
Николай Тытюк Источник: AS
