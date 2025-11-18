Шанс для Крапивцова? Голкипер Жироны решил покинуть каталонскую команду

Голкипер испанской «Жироны» и сборной Хорватии Доминик Ливакович решил покинуть нынешний клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщили авторитетные испанские издания AS и Mundo Deportivo.

Опытный 30-летний футболист перебрался в чемпионат Испании на правах аренды и должен провести в Ла Лиге весь сезоне 2025/26, однако Доминик попросил руководство каталонского клуба досрочно вернуть его в турецкий «Фенербахче».

Хорват недоволен игровым временем, так как провел всего две игры, в которых пропустил два гола.

По информации прессы, главный тренер «Жироны» Мичел считает Пауло Гассанигу первым номером команды, Ливаковича – вторым, а украинского вратаря Владислава Крапивцова – лишь третьим.

Если хорватский голкипер покинет Испанию, то вратарь сборной Украины займет его место, однако вытеснить Гассанигу с основного состава будет практически невозможно, ведь Мичел полностью доволен работой аргентинского футболиста.