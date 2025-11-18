Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Появились новые подробности аренды нападающего Реала в Лион
Испания
18 ноября 2025, 05:57 |
313
0

Появились новые подробности аренды нападающего Реала в Лион

Мадридский клуб покроет часть зарплаты футболиста

18 ноября 2025, 05:57 |
313
0
Появились новые подробности аренды нападающего Реала в Лион
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрик

Появились новые подробности предстоящей аренды 19-летнего форварда мадридского «Реала» Эндрика в «Лион».

Ранее стало известно, что «Мадрид» согласился отпустить бразильца во французский клуб до июня 2026 года без права выкупа, а окружение игрока уже активно ищет жильё во Франции. В соглашении также предусмотрены условия, по которым «сливочные» могут аннулировать аренду или досрочно вернуть Эндрика, если кто-то из их нападающих получит травму, пока открыто трансферное окно.

По данным The Athletic, мадридский клуб покроет часть зарплаты футболиста.

Дополнительно в договор включён пункт, согласно которому «Лион» будет обязан выплатить «Реалу» установленную сумму, если Эндрик не попадет в стартовый состав французской команды в определенном количестве матчей.

В этом сезоне Эндрик провел лишь один матч, выйдя на замену на 79-й минуте игры с «Валенсией» (4-0). Ожидается, что финализация соглашения между «Мадридом» и «Лионом» состоится в декабре.

По теме:
ПСЖ и Мбаппе в суде: взаимные иски на сотни миллионов
Они дождались. Барселона официально возвращается на легендарный стадион
Реал выбрал первого игрока, который покинет команду после завершения сезона
Эндрик Реал Мадрид Лион Ла Лига Лига 1 (Франция)
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Футбол | 17 ноября 2025, 22:42 5
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение
Бенфика получила предложение за Трубина в размере 30 млн евро. Есть решение

Лиссабонцы отказались продавать украинца

В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
Футбол | 17 ноября 2025, 10:11 93
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 

Валерий Василенко – о выходе «сине-желтых» в плей-офф ЧМ-2026

Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Футбол | 17.11.2025, 07:20
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Йожеф САБО: «Ну что это за футболист? Его, к сожалению, уже не будет»
Белик рассказал, что помогло Украине выйти в плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 18.11.2025, 04:16
Белик рассказал, что помогло Украине выйти в плей-офф ЧМ-2026
Белик рассказал, что помогло Украине выйти в плей-офф ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Бокс | 17.11.2025, 22:08
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
ОФИЦИАЛЬНО. Усик – больше не абсолютный чемпион мира. Боксер принял решение
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
САБО: «Это единственный футболист, который мне сейчас нравится в сборной»
17.11.2025, 06:50 3
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 7
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
Алькарас и Синнер в двухчасовой битве определили чемпиона Итогового турнира
16.11.2025, 21:33 3
Теннис
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем