Появились новые подробности аренды нападающего Реала в Лион

Появились новые подробности предстоящей аренды 19-летнего форварда мадридского «Реала» Эндрика в «Лион».

Ранее стало известно, что «Мадрид» согласился отпустить бразильца во французский клуб до июня 2026 года без права выкупа, а окружение игрока уже активно ищет жильё во Франции. В соглашении также предусмотрены условия, по которым «сливочные» могут аннулировать аренду или досрочно вернуть Эндрика, если кто-то из их нападающих получит травму, пока открыто трансферное окно.

По данным The Athletic, мадридский клуб покроет часть зарплаты футболиста.

Дополнительно в договор включён пункт, согласно которому «Лион» будет обязан выплатить «Реалу» установленную сумму, если Эндрик не попадет в стартовый состав французской команды в определенном количестве матчей.

В этом сезоне Эндрик провел лишь один матч, выйдя на замену на 79-й минуте игры с «Валенсией» (4-0). Ожидается, что финализация соглашения между «Мадридом» и «Лионом» состоится в декабре.