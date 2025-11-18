В Израиле на 99 лет дисквалифицировали футболиста

В Израиле 17-летнего футболиста отстранили от участия в соревнованиях на 99 лет за нападение на игрока соперника.

По информации портала One, юный футболист команды «Холон Йермиягу», представляющей третью лигу Израиля, после матча напал на игрока другой команды у раздевалок, нанося ему удары руками и ногами.

Главный тренер коллектива Янив Авдар рассказал, что инцидент произошел спустя около 15 минут после финального свистка. В нападении участвовали двое игроков «Холон Йермиягу», и оба впоследствии были исключены из состава клуба. Представитель руководства команды Ицык Коркус на слушании заявил, что конфликт вспыхнул из-за провокационных действий пострадавшего футболиста, а также угроз, которые он отправлял одному из нападавших в переписке.

Футбольная ассоциация Израиля приняла решение отстранить обвиняемого игрока на 99 лет – до 13 ноября 2124 года – за участие в драке и недопустимое поведение. Клуб «Холон Йермиягу» получил штраф в размере 2500 шекелей (примерно 663 евро), а также предупреждение о снятии трех очков при повторном нарушении в течение года.