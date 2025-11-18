ФОТО. Рядом с легендой. Фанат Арсенала посвятил мурал Дьекерешу
Местный художник изобразил фирменное празднование Виктора
Болельщик лондонского «Арсенала», занимающийся уличным искусством, посвятил новый мурал шведскому форварду Виктору Дьекерешу.
Рядом с изображением легендарного Денниса Бергкампа на стенах лондонской улицы видно и Дьекереша.
Художник изобразил шведского футболиста во время его фирменного празднования гола, когда он обеими руками прикрывает лицо, создавая маску.
Напомним, что летом 2025 года Виктор перешел из «Спортинга» в «Арсенал» за 63.5 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами. В настоящее время на счету Виктора 14 матчей за «канониров» и шесть забитых мячей.
ФОТО. Рядом с легендой. Фанат Арсенала посвятил мурал Дьекерешу
A new mural of Viktor Gyökeres has just been completed by @northbanksyafc! 👏 pic.twitter.com/u0V6eGuW9g— AFTV (@AFTVMedia) November 17, 2025
NIGHTWORKS: Victor Gyökores is in The Tunnel.— @Northbanksy (@northbanksyafc) November 16, 2025
PS: Please visit my online art store at https://t.co/3QKjetFMGl to see what’s on offer.
High quality, small batch & limited edition Northbanksy art prints - a perfect gift for the discerning Gooner.
❤️🤍#Arsenal #StreetArt pic.twitter.com/Oh8muBOjMy
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинцы победили Исландию со счетом 2:0
Тренер сборной Украины выразил благодарность