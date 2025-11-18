Болельщик лондонского «Арсенала», занимающийся уличным искусством, посвятил новый мурал шведскому форварду Виктору Дьекерешу.

Рядом с изображением легендарного Денниса Бергкампа на стенах лондонской улицы видно и Дьекереша.

Художник изобразил шведского футболиста во время его фирменного празднования гола, когда он обеими руками прикрывает лицо, создавая маску.

Напомним, что летом 2025 года Виктор перешел из «Спортинга» в «Арсенал» за 63.5 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами. В настоящее время на счету Виктора 14 матчей за «канониров» и шесть забитых мячей.

ФОТО. Рядом с легендой. Фанат Арсенала посвятил мурал Дьекерешу

A new mural of Viktor Gyökeres has just been completed by @northbanksyafc! 👏 pic.twitter.com/u0V6eGuW9g — AFTV (@AFTVMedia) November 17, 2025