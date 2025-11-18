Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Рядом с легендой. Фанат Арсенала посвятил мурал Дьекерешу
Англия
18 ноября 2025, 00:18 | Обновлено 18 ноября 2025, 00:20
Местный художник изобразил фирменное празднование Виктора

18 ноября 2025, 00:18 | Обновлено 18 ноября 2025, 00:20
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Болельщик лондонского «Арсенала», занимающийся уличным искусством, посвятил новый мурал шведскому форварду Виктору Дьекерешу.

Рядом с изображением легендарного Денниса Бергкампа на стенах лондонской улицы видно и Дьекереша.

Художник изобразил шведского футболиста во время его фирменного празднования гола, когда он обеими руками прикрывает лицо, создавая маску.

Напомним, что летом 2025 года Виктор перешел из «Спортинга» в «Арсенал» за 63.5 миллионов евро плюс 10 миллионов бонусами. В настоящее время на счету Виктора 14 матчей за «канониров» и шесть забитых мячей.

Виктор Дьекереш Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Деннис Бергкамп
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
