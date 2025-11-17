В лобовой встрече Германии и Словакии будет разыграна путевка на ЧМ
В поединке в Лейпциге немецкую Бундесмашину устроит даже ничья
Сборные Германии и Словакии разыграют в очном матче путевку в финальный раунд квалификации ЧМ-2026.
Обе команды имеют по 12 очков, но Германия опережает соперника по разнице мячей (+7 против +4).
В решающем поединке в Лейпциге немецкую Бундесмашину устроит даже ничья из-за более высокого дополнительного показателя (разницы мячей).
Чтобы обойти Германию в турнирной таблице и занять первое место, Словакии нужна только победа, иначе придется играть в плей-офф.
Успех Германии повысит шансы Украины оказаться в первой корзине при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2026.
Сборная Северной Ирландии (3-е место группы) уже попала в плей-офф квалификации ЧМ благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.
Турнирное положение группы A:
- Германия (12 очков), Словакия (12), Северная Ирландия (6), Люксембург (0)
Матчи последнего тура
- 21:45. Германия – Словакия
- 21:45. Северная Ирландия – Люксембург
