В лобовой встрече Германии и Словакии будет разыграна путевка на ЧМ

Сборные Германии и Словакии разыграют в очном матче путевку в финальный раунд квалификации ЧМ-2026.

Обе команды имеют по 12 очков, но Германия опережает соперника по разнице мячей (+7 против +4).

В решающем поединке в Лейпциге немецкую Бундесмашину устроит даже ничья из-за более высокого дополнительного показателя (разницы мячей).

Чтобы обойти Германию в турнирной таблице и занять первое место, Словакии нужна только победа, иначе придется играть в плей-офф.

Успех Германии повысит шансы Украины оказаться в первой корзине при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Сборная Северной Ирландии (3-е место группы) уже попала в плей-офф квалификации ЧМ благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.

Турнирное положение группы A:

Германия (12 очков), Словакия (12), Северная Ирландия (6), Люксембург (0)

Матчи последнего тура