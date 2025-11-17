Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 20:59 | Обновлено 17 ноября 2025, 21:07
В лобовой встрече Германии и Словакии будет разыграна путевка на ЧМ

В поединке в Лейпциге немецкую Бундесмашину устроит даже ничья

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Германии и Словакии разыграют в очном матче путевку в финальный раунд квалификации ЧМ-2026.

Обе команды имеют по 12 очков, но Германия опережает соперника по разнице мячей (+7 против +4).

В решающем поединке в Лейпциге немецкую Бундесмашину устроит даже ничья из-за более высокого дополнительного показателя (разницы мячей).

Чтобы обойти Германию в турнирной таблице и занять первое место, Словакии нужна только победа, иначе придется играть в плей-офф.

Успех Германии повысит шансы Украины оказаться в первой корзине при жеребьевке плей-офф квалификации ЧМ-2026.

Сборная Северной Ирландии (3-е место группы) уже попала в плей-офф квалификации ЧМ благодаря выигрышу группы Лиги наций осенью 2024 года.

Турнирное положение группы A:

  • Германия (12 очков), Словакия (12), Северная Ирландия (6), Люксембург (0)

Матчи последнего тура

  • 21:45. Германия – Словакия
  • 21:45. Северная Ирландия – Люксембург
ЧМ-2026 по футболу сборная Германии по футболу сборная Словакии по футболу сборная Северной Ирландии по футболу сборная Люксембурга по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
