Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Албания U-21 забила второй гол Украине в компенсированное время
Молодежные турниры
17 ноября 2025, 21:07 | Обновлено 17 ноября 2025, 21:20
ВИДЕО. Албания U-21 забила второй гол Украине в компенсированное время

Сине-желтые не сумели совершить камбек

Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 17 ноября 2025 года, молодежные команды Албании U-21 и Украины U-21 провели контрольный матч, который завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Игра прошла на стадионе Эльбасан Арена в городе Эльбасан, Албания.

В компенсированное во втором тайме время второй гол за албанцев забил Георги Коте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Этот матч стал для молодежной сборной Украины последним в 2025 году.

