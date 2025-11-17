В понедельник, 17 ноября 2025 года, молодежные команды Албании U-21 и Украины U-21 провели контрольный матч, который завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Игра прошла на стадионе Эльбасан Арена в городе Эльбасан, Албания.

В компенсированное во втором тайме время второй гол за албанцев забил Георги Коте.

Этот матч стал для молодежной сборной Украины последним в 2025 году.

ВИДЕО. Албания U-21 забила второй гол Украине в компенсированное время