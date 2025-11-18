Йожеф САБО: «Я не знаю, как он это сделал»

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на победу над национальной командой Исландии (2:0) в решающем матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Во втором тайме наши могли забить несколько моментов. Я не знаю, каким образом этот вратарь исландцев вытягивал. Опять же, могу сказать, что это везение со стороны голкипера. Но все-таки мы добили их и выиграли».

Благодаря победе над Исландией Украина вышла в плей-офф квалификации к мундиалю, который состоится в Северной Америке летом 2026 года.