Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Я не знаю, как он это сделал»
Чемпионат мира
Йожеф САБО: «Я не знаю, как он это сделал»

Бывший главный тренер сборной Украины отреагировал на победу над Исландией

Йожеф Сабо

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на победу над национальной командой Исландии (2:0) в решающем матче отбора к чемпионату мира 2026:

«Во втором тайме наши могли забить несколько моментов. Я не знаю, каким образом этот вратарь исландцев вытягивал. Опять же, могу сказать, что это везение со стороны голкипера. Но все-таки мы добили их и выиграли».

Благодаря победе над Исландией Украина вышла в плей-офф квалификации к мундиалю, который состоится в Северной Америке летом 2026 года.

