Йожеф САБО: «Я не знаю, как он это сделал»
Бывший главный тренер сборной Украины отреагировал на победу над Исландией
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо отреагировал на победу над национальной командой Исландии (2:0) в решающем матче отбора к чемпионату мира 2026:
«Во втором тайме наши могли забить несколько моментов. Я не знаю, каким образом этот вратарь исландцев вытягивал. Опять же, могу сказать, что это везение со стороны голкипера. Но все-таки мы добили их и выиграли».
Благодаря победе над Исландией Украина вышла в плей-офф квалификации к мундиалю, который состоится в Северной Америке летом 2026 года.
