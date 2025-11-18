Роман ГРИГОРЧУК: «Здорово, что у сборной Украины есть такой игрок»

Известный тренер Роман Григорчук похвалил Алексея Гуцуляка после матча сборной Украины против Исландии (2:0) в квалификации к ЧМ-2026.

– Хорошо на замену вышел Алексей Гуцуляк (гол и голевая передача). Можно ли сказать, что Сергей Ребров угадал с заменами и провел их вовремя?

– Мы можем смело сказать, что это были удачные замены от тренерского штаба. Все сложилось очень удачно, именно поэтому должны отметить действия Сергея Реброва и его тренерского штаба именно по внесению коррективов в игру. Действия Гуцуляка просто здорово, когда игрок выходит на поле и решает судьбу игры! Конечно, это следует отмечать, – сказал Григорчук.

Национальная сборная Украины квалифицировалась в плей-офф отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года. В решающем матче группового этапа подопечные Сергея Реброва одолели Исландию (2:0).