Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роман ГРИГОРЧУК: «Здорово, что у сборной Украины есть такой игрок»
Чемпионат мира
Роман ГРИГОРЧУК: «Здорово, что у сборной Украины есть такой игрок»

Специалист похвалил Алексея Гуцуляка

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Известный тренер Роман Григорчук похвалил Алексея Гуцуляка после матча сборной Украины против Исландии (2:0) в квалификации к ЧМ-2026.

– Хорошо на замену вышел Алексей Гуцуляк (гол и голевая передача). Можно ли сказать, что Сергей Ребров угадал с заменами и провел их вовремя?

– Мы можем смело сказать, что это были удачные замены от тренерского штаба. Все сложилось очень удачно, именно поэтому должны отметить действия Сергея Реброва и его тренерского штаба именно по внесению коррективов в игру. Действия Гуцуляка просто здорово, когда игрок выходит на поле и решает судьбу игры! Конечно, это следует отмечать, – сказал Григорчук.

Национальная сборная Украины квалифицировалась в плей-офф отборочного цикла к чемпионату мира 2026 года. В решающем матче группового этапа подопечные Сергея Реброва одолели Исландию (2:0).

По теме:
Полузащитник сборной Украины: «Боремся до конца. За страну. За наших людей»
Известно, что Ребров сказал футболистам сборной Украины после Исландии
ПЭРРОТТ после хет-трика Венгрии: «Это впервые, когда я заплакал»
