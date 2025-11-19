Гвардиола высказался о возможном возвращении в Барселону

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола дал понять, что не собирается возвращаться работать в Барселону, с которой добился первых тренерских успехов.

«Я не отвергаю Барселону, но в жизни каждого человека есть свои этапы. Сейчас для команды есть молодые тренеры, у которых такой же энтузиазм, который был у меня, когда я был моложе».

«При этом, безусловно, Барселона дала мне все и как игроку, и как тренеру», – сказал Гвардиола.

Гвардиола работал с Барселоной, Баварией и Манчестер Сити.