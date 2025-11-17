Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник сборной Исландии: «Досадно, что вновь проиграли Украине»
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 14:19 | Обновлено 17 ноября 2025, 14:27
286
0

Полузащитник сборной Исландии: «Досадно, что вновь проиграли Украине»

Йон Торстейнссон поделился впечатлениями от поражения своей команды от Украины

17 ноября 2025, 14:19 | Обновлено 17 ноября 2025, 14:27
286
0
Полузащитник сборной Исландии: «Досадно, что вновь проиграли Украине»
Getty Images/Global Images Ukraine. Йон Торстейнссон

Полузащитник сборной Исландии Йон Торстейнссон поделился впечатлениями от поражения своей команды от Украины (0:2) в отборочном матче на ЧМ-2026.

«Это, конечно, огромное разочарование, и я очень расстроен, больше ничего не могу добавить. Особенно досадно, что мы снова проиграли им – это делает ситуацию еще хуже.

Мне казалось, что мы были достаточно надежны в обороне. Конечно, возможно, мы не создали столько моментов в атаке, сколько хотели, и местами играли чуть-чуть ниже на поле.

Украинцы практически не создавали возможности, а первый гол они забили из стандартного положения. Их вратарь также совершил два замечательных сейва, а между этими событиями прошло совсем немного времени. Мне показалось, что соперники не создали много моментов, а в обороне наша игра была великолепной вплоть до пропущенного гола», – сказал футболист.

По теме:
Лучшим бомбардиром сборной Украины в 2025 году стал Алексей Гуцуляк
Эксперт: «В перерыве Ребров достучался до игроков сборной»
Эксперт: «Ребров нашел подход к Гуцуляку»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Футбол | 16 ноября 2025, 20:55 265
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию

Украинцы дожали своих соперников в конце матча

В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
Футбол | 17 ноября 2025, 10:11 53
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 

Валерий Василенко – о выходе «сине-желтых» в плей-офф ЧМ-2026

Олег Федорчук назвал переломный момент матч Украина – Исландия
Футбол | 17.11.2025, 14:03
Олег Федорчук назвал переломный момент матч Украина – Исландия
Олег Федорчук назвал переломный момент матч Украина – Исландия
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
Футбол | 16.11.2025, 20:20
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
САБО – о матче с Исландией: «У меня сложилось впечатление, что Реброву...»
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Футбол | 17.11.2025, 08:18
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Ребров назвал игрока, благодаря которому Украина победила Исландию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
15.11.2025, 09:55 5
Бокс
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
Тайсон Фьюри выступил с заявлением к Усику. Такое может удивить
16.11.2025, 06:42
Бокс
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
16.11.2025, 09:39 10
Футбол
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
Александр УСИК: «Брат, стой. Я тоже Хабиб»
16.11.2025, 06:02 2
Бокс
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
16.11.2025, 08:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем