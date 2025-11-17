Полузащитник сборной Исландии: «Досадно, что вновь проиграли Украине»

Полузащитник сборной Исландии Йон Торстейнссон поделился впечатлениями от поражения своей команды от Украины (0:2) в отборочном матче на ЧМ-2026.

«Это, конечно, огромное разочарование, и я очень расстроен, больше ничего не могу добавить. Особенно досадно, что мы снова проиграли им – это делает ситуацию еще хуже.

Мне казалось, что мы были достаточно надежны в обороне. Конечно, возможно, мы не создали столько моментов в атаке, сколько хотели, и местами играли чуть-чуть ниже на поле.

Украинцы практически не создавали возможности, а первый гол они забили из стандартного положения. Их вратарь также совершил два замечательных сейва, а между этими событиями прошло совсем немного времени. Мне показалось, что соперники не создали много моментов, а в обороне наша игра была великолепной вплоть до пропущенного гола», – сказал футболист.