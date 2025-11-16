Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон поделился мыслями о поражении от сборной Украины.

«Забитые мячи в сегодняшнем матче? Это прекрасные голы с точки зрения сборной Украины и ужасные с точки зрения сборной Исландии.

В исландском футболе есть проблема потери концентрации на последних минутах. Это сегодня и произошло. Речь не только о последних минутах матчей, но и о концовке первого тайма тоже.

Но это игра, футбол – сегодня мы пропустили два гола и не забили ни одного. Поздравляю сборную Украины с победой и выходом в плей-офф. А мы должны принять этот результат. Конечно, больно проигрывать, но это спорт, футбол: завтра мы проснемся сильнее, сделаем выводы и будем двигаться дальше», – сказал Гуннлаугссон.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.