Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
16 ноября 2025, 22:36 | Обновлено 16 ноября 2025, 22:40
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым

Украинцы победили 2:0

16 ноября 2025, 22:36 | Обновлено 16 ноября 2025, 22:40
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Getty Images/Global Images Ukraine. Арнар Гуннлаугссон

Главный тренер сборной Исландии Арнар Гуннлаугссон поделился мыслями о поражении от сборной Украины.

«Забитые мячи в сегодняшнем матче? Это прекрасные голы с точки зрения сборной Украины и ужасные с точки зрения сборной Исландии.

В исландском футболе есть проблема потери концентрации на последних минутах. Это сегодня и произошло. Речь не только о последних минутах матчей, но и о концовке первого тайма тоже.

Но это игра, футбол – сегодня мы пропустили два гола и не забили ни одного. Поздравляю сборную Украины с победой и выходом в плей-офф. А мы должны принять этот результат. Конечно, больно проигрывать, но это спорт, футбол: завтра мы проснемся сильнее, сделаем выводы и будем двигаться дальше», – сказал Гуннлаугссон.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

ФОТО. Эмоции сборной Украины после выхода в плей-офф чемпионата мира
ФОТО. Эмоции игроков сборной Украины после победы над Исландией
Англия повторила стопроцентное достижение Германии, Испании и Нидерландов
Арнар Гуннлаугссон Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия
Дмитрий Олийченко Источник: Динамо Киев от Шурика
