Испания
2

Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован

Королевский клуб намерен продать украинского вратаря

2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» планирует продать украинского вратаря Андрея Лунина летом 2026 года, сообщает Grada3.

По информации источника, в королевском клубе возлагают большие надежды на 20-летнего голкипера Франа Гонсалеса. По завершении текущего сезона его планируют сделать дублером Тибо Куртуа, а затем, как рассчитывают в «Реале», он должен заменить бельгийца.

В связи с этим «сливочные» планируют избавиться от Лунина. Вероятно, летом украинец, контракт которого с мадридским клубом рассчитан до конца сезона-2029/30, будет выставлен на трансфер.

Ранее сообщалось, что у Лунина есть планы на будущее.

Реал Мадрид Андрей Лунин Фран Гонсалес трансферы трансферы Ла Лиги
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
РЛС Рада
на фотке прям так и читается во взгляде : " Шооо б*ять , работать придется ? " 
UA1
Лавку до блиску натер, але як у Васі Кобіна, все одно не вийшло🤣
