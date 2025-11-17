Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован
Королевский клуб намерен продать украинского вратаря
Мадридский «Реал» планирует продать украинского вратаря Андрея Лунина летом 2026 года, сообщает Grada3.
По информации источника, в королевском клубе возлагают большие надежды на 20-летнего голкипера Франа Гонсалеса. По завершении текущего сезона его планируют сделать дублером Тибо Куртуа, а затем, как рассчитывают в «Реале», он должен заменить бельгийца.
В связи с этим «сливочные» планируют избавиться от Лунина. Вероятно, летом украинец, контракт которого с мадридским клубом рассчитан до конца сезона-2029/30, будет выставлен на трансфер.
Ранее сообщалось, что у Лунина есть планы на будущее.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о выходе «сине-желтых» в плей-офф ЧМ-2026
Тренер отметил игру Анатолия Трубина