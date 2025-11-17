Реал принял решение о будущем Лунина. Андрей будет разочарован

Мадридский «Реал» планирует продать украинского вратаря Андрея Лунина летом 2026 года, сообщает Grada3.

По информации источника, в королевском клубе возлагают большие надежды на 20-летнего голкипера Франа Гонсалеса. По завершении текущего сезона его планируют сделать дублером Тибо Куртуа, а затем, как рассчитывают в «Реале», он должен заменить бельгийца.

В связи с этим «сливочные» планируют избавиться от Лунина. Вероятно, летом украинец, контракт которого с мадридским клубом рассчитан до конца сезона-2029/30, будет выставлен на трансфер.

Ранее сообщалось, что у Лунина есть планы на будущее.