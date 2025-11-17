Дидье ДЕШАМ: «Мы увидели это и в матче с Украиной»

Тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал матч квалификации чемпионата мира, в котором его подопечные со счетом 3:1 одолели Азербайджан:

– Наша цель здесь заключалась в том, чтобы выполнить свою работу. Первый тайм был сложным. Азербайджан играл очень агрессивно. В итоге мы победили. Я поговорил с футболистами. К следующим матчам мы тоже готовы

– Что скажете об Экитике и Матета?

–По ходу игры возникали моменты. Они тоже старались их использовать. В целом матч прошел хорошо. То, что Матета забил, – хорошо для него. Хотя он молод, но умеет себя проявить.

– Если бы перед матчем вам сказали, что первые 5 минут пройдут именно так, вы бы поверили?

– Когда начинаешь игру, никогда так не думаешь. Матч длится 90 минут. К сожалению, нам противостояла агрессивная и динамичная команда. Соперник забил, но затем мы смогли изменить ситуацию. К счастью, мы сделали все, что могли, и одержали победу.

– Как бы вы сравнили нынешнюю сборную Азербайджана с той, против которой вы играли 30 лет назад?

– Я не помню все матчи с полной точностью. Но я с уважением отношусь к командам всех стран. Сегодня даже маленькие страны много работают над собой. Но не всегда получается добиваться успеха в матчах. Большая работа ведется. Возьмем для примера «Карабах». Они играют в Лиге чемпионов и даже набирают очки. Я вне зависимости от соперника отношусь ко всем с уважением. Разницы не делаю.

– Что вы думаете о Баку и Азербайджане?

– Франция далеко отсюда. В Баку мы провели отличное время. На стадионе яблоку негде было упасть. Мы почувствовали энергию людей. И у сборной Азербайджана по сравнению с прошлым есть прогресс. В команде играют качественные футболисты. Мы увидели это и в матче с Украиной.