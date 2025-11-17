Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дидье ДЕШАМ: «Мы увидели это и в матче с Украиной»
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 08:04 |
4293
0

Дидье ДЕШАМ: «Мы увидели это и в матче с Украиной»

Тренер сборной Франции прокомментировал победу над Азербайджаном

17 ноября 2025, 08:04 |
4293
0
Дидье ДЕШАМ: «Мы увидели это и в матче с Украиной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал матч квалификации чемпионата мира, в котором его подопечные со счетом 3:1 одолели Азербайджан:

– Наша цель здесь заключалась в том, чтобы выполнить свою работу. Первый тайм был сложным. Азербайджан играл очень агрессивно. В итоге мы победили. Я поговорил с футболистами. К следующим матчам мы тоже готовы

Что скажете об Экитике и Матета?

–По ходу игры возникали моменты. Они тоже старались их использовать. В целом матч прошел хорошо. То, что Матета забил, – хорошо для него. Хотя он молод, но умеет себя проявить.

Если бы перед матчем вам сказали, что первые 5 минут пройдут именно так, вы бы поверили?

– Когда начинаешь игру, никогда так не думаешь. Матч длится 90 минут. К сожалению, нам противостояла агрессивная и динамичная команда. Соперник забил, но затем мы смогли изменить ситуацию. К счастью, мы сделали все, что могли, и одержали победу.

Как бы вы сравнили нынешнюю сборную Азербайджана с той, против которой вы играли 30 лет назад?

– Я не помню все матчи с полной точностью. Но я с уважением отношусь к командам всех стран. Сегодня даже маленькие страны много работают над собой. Но не всегда получается добиваться успеха в матчах. Большая работа ведется. Возьмем для примера «Карабах». Они играют в Лиге чемпионов и даже набирают очки. Я вне зависимости от соперника отношусь ко всем с уважением. Разницы не делаю.

Что вы думаете о Баку и Азербайджане?

– Франция далеко отсюда. В Баку мы провели отличное время. На стадионе яблоку негде было упасть. Мы почувствовали энергию людей. И у сборной Азербайджана по сравнению с прошлым есть прогресс. В команде играют качественные футболисты. Мы увидели это и в матче с Украиной.

По теме:
Дубли Кейна и Холланда. Сколько теперь у них в истории квалификаций к ЧМ?
В матче с Исландией футболисты сборной Украины спасли своего тренера 
В Исландии назвали футболиста, который стал главным героем сборной Украины
сборная Франции по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Дидье Дешам пресс-конференция
Даниил Кирияка Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Футбол | 16 ноября 2025, 09:39 10
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже
Игроки сборной Украины приняли неожиданное решение после фиаско в Париже

Команда после поражения провела тренировку

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике»
Футбол | 17 ноября 2025, 08:13 0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Пора ехать к Трампу в гости и поговорить о политике»

Авторитетный отечественный тренер считает, что сборная Украины не оставила шансов Исландии

Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Футбол | 16.11.2025, 22:36
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Тренер Исландии объяснил поражение от Украины и обратился к сине-желтым
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 16.11.2025, 10:29
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Норвегия – в ЧМ, Италия присоединилась к Украине в плей-офф. Таблицы отбора
Футбол | 17.11.2025, 06:23
Норвегия – в ЧМ, Италия присоединилась к Украине в плей-офф. Таблицы отбора
Норвегия – в ЧМ, Италия присоединилась к Украине в плей-офф. Таблицы отбора
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
Сергей РЕБРОВ: «Ну вы видели, что произошло. Он не может играть за сборную»
16.11.2025, 20:40
Футбол
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
17.11.2025, 00:04 5
Футбол
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
«Я не повторю это». Мбаппе признался в подлом поступке в матче с Украиной
15.11.2025, 13:01 6
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 265
Футбол
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
Усик и Кличко узнали свои места в рейтинге самых богатых бойцов в истории
16.11.2025, 09:18 5
Бокс
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
Итоговая таблица группы. Сборная Украины вышла в плей-офф квалификации ЧМ
16.11.2025, 20:59 24
Футбол
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
16.11.2025, 06:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем