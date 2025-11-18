Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркевич назвал главную причину победы Украины над Исландией
18 ноября 2025, 03:02 |
Маркевич назвал главную причину победы Украины над Исландией

Мирон Богданович отметил свежесть команды

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал ключевой фактор, который помог Украине победить команду Исландии.

«У нас в стартовом составе вышло восемь новых футболистов. Это была стратегическая победа Сергея Реброва над своим визави. Дело в том, что исландцы не могли жертвовать матчем с Азербайджаном. Им нужна была только победа, поэтому они бросили все лучшие силы на два матча, и это их погубило», – сказал Маркевич.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.

сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Исландия Мирон Маркевич
Дмитрий Олийченко Источник: Meta.ua
