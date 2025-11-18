Маркевич назвал главную причину победы Украины над Исландией

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал ключевой фактор, который помог Украине победить команду Исландии.

«У нас в стартовом составе вышло восемь новых футболистов. Это была стратегическая победа Сергея Реброва над своим визави. Дело в том, что исландцы не могли жертвовать матчем с Азербайджаном. Им нужна была только победа, поэтому они бросили все лучшие силы на два матча, и это их погубило», – сказал Маркевич.

16 ноября прошел матч 6-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Исландии. Поединок прошел в Варшаве на стадионе «Легия». Украинская команда победила со счетом 2:0.