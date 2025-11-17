ФОТО. Реакция бывшей жены Зубкова на его гол. Очень выразительно

В соцсетях появилась очень теплая реакция Анны Зубковой – бывшей жены вингера сборной Украины Александра Зубкова – на его гол в решающем матче отбора к ЧМ-2026 против Исландии.

Анна опубликовала несколько сторис в Instagram, поддержав футболиста после победы сине-желтых со счетом 2:0. В первом сторис она разместила официальную графику с празднованием гола Зубкова и подписала: «Львище! Мы очень гордимся тобой!».

В следующем сторис Анна показала фото Александра с поля и добавила два красных сердца – лаконично, но очень выразительно.

Александр и Анна Зубковы, которые ранее планировали развод, в последние месяцы вновь наладили отношения и вернулись к совместной жизни. Публичная поддержка Анны после важного гола лишь подчеркивает, что у пары – новый этап.

Гол Зубкова стал ключевым в матче против Исландии и помог сборной Украины обеспечить себе место в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.