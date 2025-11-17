Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Реакция бывшей жены Зубкова на его гол. Очень выразительно
Другие новости
17 ноября 2025, 04:21 |
1281
0

ФОТО. Реакция бывшей жены Зубкова на его гол. Очень выразительно

Анна гордится своим бывшим мужем...

17 ноября 2025, 04:21 |
1281
0
ФОТО. Реакция бывшей жены Зубкова на его гол. Очень выразительно
Instagram. Анна и Александр Зубковы

В соцсетях появилась очень теплая реакция Анны Зубковой – бывшей жены вингера сборной Украины Александра Зубкова – на его гол в решающем матче отбора к ЧМ-2026 против Исландии.

Анна опубликовала несколько сторис в Instagram, поддержав футболиста после победы сине-желтых со счетом 2:0. В первом сторис она разместила официальную графику с празднованием гола Зубкова и подписала: «Львище! Мы очень гордимся тобой!».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В следующем сторис Анна показала фото Александра с поля и добавила два красных сердца – лаконично, но очень выразительно.

Александр и Анна Зубковы, которые ранее планировали развод, в последние месяцы вновь наладили отношения и вернулись к совместной жизни. Публичная поддержка Анны после важного гола лишь подчеркивает, что у пары – новый этап.

Гол Зубкова стал ключевым в матче против Исландии и помог сборной Украины обеспечить себе место в плей-офф отбора на чемпионат мира-2026.

По теме:
Федецкий раскрыл ключевой фактор поражения Исландии
«Зубиньо, я готова тебе каждый раз»: жена Зинченко обратилась к Зубкову
Милевский рассказал, кого хочет видеть соперником Украины в плей-офф
фото lifestyle сборная Украины по футболу Александр Зубков Анна Зубкова
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Два ключевых игрока дисквалифицированы на следующий матч Украины. Почему?
Футбол | 16 ноября 2025, 23:05 6
Два ключевых игрока дисквалифицированы на следующий матч Украины. Почему?
Два ключевых игрока дисквалифицированы на следующий матч Украины. Почему?

У Руслана Малиновского и Ефима Конопли перебор желтых карточек

Сборная Норвегии вышла на ЧМ-2026. Уже известны 32 из 48 сборных
Футбол | 17 ноября 2025, 04:11 0
Сборная Норвегии вышла на ЧМ-2026. Уже известны 32 из 48 сборных
Сборная Норвегии вышла на ЧМ-2026. Уже известны 32 из 48 сборных

Команда Эрлинга Холанда переиграла сборную Италии со счетом 4:1

Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.11.2025, 23:41
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Украина – Исландия – 2:0. Безумный конец игры! Видео голов и обзор матча
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Футбол | 16.11.2025, 06:23
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Квалификация ЧМ-2026. Как выглядят турнирные таблицы перед последним туром
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 16.11.2025, 10:29
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
Йожеф САБО: «Самое страшное – что они погибли. Я всю ночь не спал»
15.11.2025, 08:17 23
Футбол
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
Игрок сборной Украины травмировался в зале и находится в тяжелом состоянии
16.11.2025, 08:50 8
Футбол
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
Василий КОБИН: «С Исландией будет бойня, но Ребров допустил ошибку»
15.11.2025, 18:15 11
Футбол
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
ФОТО. Встреча двух легенд. Кроуфорд обратился к Усику
15.11.2025, 07:02 2
Бокс
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
На 55-м году жизни не стало экс-полузащитника сборной Украины
16.11.2025, 11:05
Футбол
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
Мы в плей-офф! Сборная Украины одолела Исландию
16.11.2025, 20:55 245
Футбол
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
Реал получил официальное предложение по Лунину. Клуб принял решение
15.11.2025, 07:46 8
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
Мозес ИТАУМА: «Бой с Усиком не состоится, потому что если я его побью...»
15.11.2025, 09:55 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем