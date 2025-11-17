Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Безумная реакция Зинченко на победный гол Зубкова. Топ
17 ноября 2025, 03:05 | Обновлено 17 ноября 2025, 03:08
Влада Зинченко показала эмоции мужа

Instagram. Александр Зинченко, Виктор Цыганков и Александр Зубков

Жена футболиста сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра ЗинченкоВлада Зинченко – поделилась в Instagram ярким сторис, где показала эмоциональную реакцию мужа на победу над Исландией в отборе ЧМ-2026.

На видео Зинченко не сдерживает эмоций: футболист вспыхнул радостью после гола Зубкова. Кадры из сторис показывают, насколько важен этот матч для одного из лидеров национальной команды.

Александр сейчас продолжает восстановление после травмы и не смог помочь сборной на поле, однако внимательно следит за командой и публично поддерживает партнеров. Влада сопроводила видео трогательным смайлом и сине-желтыми сердечками.

Сборная Украины одержала крайне важную победу над Исландией и продолжает борьбу за выход на чемпионат мира-2026.

Александр Зинченко Влада Зинченко (Седан) сборная Украины по футболу Ноттингем Форест чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
