ВИДЕО. Безумная реакция Зинченко на победный гол Зубкова. Топ
Влада Зинченко показала эмоции мужа
Жена футболиста сборной Украины и «Ноттингем Форест» Александра Зинченко – Влада Зинченко – поделилась в Instagram ярким сторис, где показала эмоциональную реакцию мужа на победу над Исландией в отборе ЧМ-2026.
На видео Зинченко не сдерживает эмоций: футболист вспыхнул радостью после гола Зубкова. Кадры из сторис показывают, насколько важен этот матч для одного из лидеров национальной команды.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Александр сейчас продолжает восстановление после травмы и не смог помочь сборной на поле, однако внимательно следит за командой и публично поддерживает партнеров. Влада сопроводила видео трогательным смайлом и сине-желтыми сердечками.
Сборная Украины одержала крайне важную победу над Исландией и продолжает борьбу за выход на чемпионат мира-2026.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Только Англия, Франция и Хорватия обеспечили себе путевки в финальный раунд
Команда Эрлинга Холанда переиграла сборную Италии со счетом 4:1