Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
17 ноября 2025, 02:18 | Обновлено 17 ноября 2025, 04:05
Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026

Матчи состоится 26 и 31 марта

Сборная Украины победила Исландию (2:0) в заключительном матче отбора к чемпионату мира 2026, что позволило финишировать на второй строчке и сразиться за выход на мундиаль в матчах плей-офф.

Плей-офф состоит из двух матчей. С каждым соперником будет одноматчевое противостояние в формате полуфинала и финала.

Уж точно известно, что полуфинальный матч плей-офф Украина сыграет дома (на своем поле). Хозяин финала плей-офф будет определяться жеребьевкой.

В плей-офф будут четыре пути, соответственно – все команды будут разделены на четыре корзины.

Все корзины сформируются во вторник, 18 ноября. Жеребьевка плей-офф – 20 ноября.

Матчи плей-офф состоится 26 и 31 марта 2026 года.

сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу жеребьевка
Михаил Олексиенко Источник: UA-Football
