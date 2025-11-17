Известно, когда сборная Украины сыграет плей-офф ЧМ-2026

Сборная Украины победила Исландию (2:0) в заключительном матче отбора к чемпионату мира 2026, что позволило финишировать на второй строчке и сразиться за выход на мундиаль в матчах плей-офф.

Плей-офф состоит из двух матчей. С каждым соперником будет одноматчевое противостояние в формате полуфинала и финала.

Уж точно известно, что полуфинальный матч плей-офф Украина сыграет дома (на своем поле). Хозяин финала плей-офф будет определяться жеребьевкой.

В плей-офф будут четыре пути, соответственно – все команды будут разделены на четыре корзины.

Все корзины сформируются во вторник, 18 ноября. Жеребьевка плей-офф – 20 ноября.

Матчи плей-офф состоится 26 и 31 марта 2026 года.